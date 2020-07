Inbrottsvåg i fritidshus – saker för tiotusentals kronor stulna

Inbrottstjuvar har dragit runt och brutit sig in i fem olika fritidshus i Kolsvatrakten. De flesta stölderna skedde troligtvis mellan den 22 och 23 juli. Tre hus där inbrott skedde ligger vid Näs och ett vid Tålbo, där saker av ett värde på ungefär 12 500 kronor stals. Det var framför allt fiskespön och fiskedrag som var av högre värde, men även en grästrimmer.

I Tuna skedde också ett inbrott i en persons lantställe. Där stals bland annat en motorsåg, batteriladdare, cirkelsåg och en kätting samt alkohol.

Ingela Wallin är polis i område Västra Mälardalen:

– Det man kan göra som fritidshusägare är att be andra hålla utkik efter bilar som inte brukar röra sig i området eller annat som sticker ut från det normala. Att ha bra lås räcker en bit, men vill tjuvarna ta sig in så kommer de in. Men man försvårar såklart för tjuvarna och gör att de måste väsnas mer när de bryter sig in. Och sedan kan det vara bra att plocka med sig så mycket man kan som är av värde hem när man inte vistas i fritidshuset, säger hon.