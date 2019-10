Anmäl text- och faktafel

Den 23 oktober har någon brutit sig in i en villa i Arboga genom att krossa ett fönster med en sten. Tjuven har sedan stuckit in armen och lyft bort haken på fönstret för att sedan ta sig in genom det öppna fönstret.

De som polisanmält inbrottet kan se att någon varit in i villan, enligt polisen är det i nuläget oklart vad som stals och om något stulits överhuvudtaget.

Polisens tekniker har varit på platsen för att försöka säkra spår.