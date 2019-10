Inbrott i fritidshus – fårskinn stals

Anmäl text- och faktafel

Fritidshuset som ligger i Medåkerstrakten i Arboga kommun har haft ett inbrott någon gång mellan den 13 oktober till och med den 20 oktober, då inbrottet upptäcktes. En eller flera tjuvar har brutit sig in, de har inte lyckats ta sig in genom att krossa rutan på en dörr utan förflyttade sig då till köksfönstret. De krossade fönstret i köket och tog sig på så vis in i fritidshuset.

Tjuven hade också stängt av strömmen till hela fritidshuset genom att slå av strömmen på huvudströmbrytaren. Det som blev rapporterar stulet är en lampa och fårskinn ett vitt och ett grått fårskinn.

Inbrottet är polisanmält.