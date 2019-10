Inbrott i flera sommarstugor vid Högsjön

Anmäl text- och faktafel

Det första inbrottet, som är anmält till polisen, har skett någon gång mellan eftermiddag, den 20 oktober till och med den 21 oktober. Här var fönstret på ytterdörren sönderslaget. När sommarstugeägarna kom på plats var ytterdörren olåst och det är troligt att det är den vägen som tjuven tagit sig in. Inne i huset har alla skåpluckor öppnats. Det är oklart om något stulits.

De två andra har skett i området Racksätter i Arboga, under samma tidsperiod. Här har tjuven eller tjuvarna misslyckats med att komma in genom ytterdörren. Istället har man försökt ta sig in genom att krossa ett fönster intill ytterdörren. Det märkliga i det här inbrottet är att i låset på ytterdörren satt en nyckel fast, som inte hör hemma i det låset. Det är oklart om tjuven tog sig in i sommarhuset och i så fall vad som stulits.

Ytterligare ett inbrott i en sommarstuga har skett i samma område , den här gången från eftermiddag den 21 till morgonen den 22 oktober, då inbrottet upptäcktes. Här är det också oklart om något stulits.

Lite närmare söderut, i närheten av Trafikplats Jäder mot Fellingsbrohållet, har det varit inbrott i ett uthus. Det här inbrottet skedde också någon gång mellan natten den 20 oktober till och med morgonen den 22 oktober. Ur detta uthus stals en takslip med tillhörande väska.

Polisen har tagit emot dessa polisanmälningar, men utesluter inte att fler sommarstugor kan ha haft besök av tjuvar.