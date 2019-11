Idol-Astrid tog sig vidare efter kvällens stjärnduett

Astrid Risberg från Kolsva gjorde sin duett tillsammans med sångaren och låtskrivaren Albin Lee Meldau, som fick sitt breda publika genombrott i Sverige genom sitt deltagande i ”Så mycket bättre” 2018. Tillsammans sjöng Astrid och Albins låt ”The Weight is gone”.

Juryn var överlag positiv till Astrid framträdande men hade även viss kritik.

Alexander Kronlund:

– Det här är en coolhetschock. Du blir mer och mer intressant, det kommer fram fler sidor av dig

Nikki

– Ibland kan låtvalet vara att leva lite farligt i den här tävlingen, det här är inte en låt som framhäver din röst på det sätt vi blivit bortskämda med.

Kishti Tomita:

– Jag älskar er kemi, hur era röster gifter sig.

Anders Bagge:

– Det viktigaste med en duett är att samspelet fungerar och det gjorde det verkligen mellan er.

Astrid Risberg och Albin Lee Meldau framför The Weight Is Gone: