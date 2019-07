Hovrätten dubblar straffet – dömer två män för mordförsök

Anmäl text- och faktafel

Mordförsöket, där en man i 30-årsåldern blev slagen, sparkad och knivhuggen fler gånger, ägde rum på Sveavägen i Köping den 19 september i fjol.

De två männen, som nu fått sina straff förlängda av hovrätten, blev i Västmanlands tingsrätt dömda till 3,5 års fängelse sedan tingsrätten ogillat åtalspunkten mordförsök och enbart dömde dem för grov misshandel. Domen överklagades till hovrätten.

Enligt vad den misshandlade mannen själv berättade under rättegången hade han kämpat för sitt liv under misshandeln som enligt brottsoffret ska ha pågått under 10–15 minuter.

Under misshandeln blev mannen sparkad och slagen med knytnävar upprepade gånger. Enligt hovrättsdomen ska båda de nu till långa fängelsestraff dömda männen ha utdelat ett par knivhugg mot mannen, ett i ryggen och ett i sidan, som bägge bedöms ha varit livshotande.

Ett av knivhuggen punkterade mannens ena lunga.

Hovrätten skriver i sin dom om de bägge dömda männens agerande: ”Dessa knivhugg har som sagt medfört livshotande skador. Att de fortsatte sitt våld med kniv även efter det att han var knivhuggen i ryggen tyder också på att förverkligandet av effekten inte utgjorde ett relevant skäl för dem att avstå från gärningen.”

Bakgrunden till händelsen ska ha varit att offret försökt hjälpa en tonåring ur en utpressningssituation, som en av de misstänkta för överfallet påstås ha varit inblandad i.

Förutom de två huvudåtalade männen deltog ytterligare en man i misshandeln – han dömdes till fyra månaders fängelse av tingsrätten, en dom som inte ändras av hovrätten.

En fjärde man åtalades för grov misshandel i tingsrätten men friades. Han dömdes till 10 månaders fängelse för narkotikabrott och rattfylleri – även detta en dom som fastställs av hovrätten.

De fyra dömda männen, mellan 20 och 26 år gamla varav flera är släkt med varandra, kunde i december gripas som misstänkta för överfallet efter en omfattande polisutredning.