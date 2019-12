Hoppade av Länsförsäkringar – Maria tog sin firma in i Mäklarhuset

Under större delen av 2000-talet har mäklaren Maria Hellström och hennes mäklarfirma varit synonymt med Länsförsäkringar fastighetsförmedling i Västra Mälardalen. Men sedan ett par veckor sedan finns inte Marias firma kvar under den blå skylten. I stället finns hon nu i en kedja med över 100 fristående kontor under namnet Mäklarhuset.