Hon basar över hamnarna i Köping och Västerås: ”Jag tycker om att påverka”

Mälarhamnar AB är ett kommunägt aktiebolag där hamnarna i Köping och Västerås ingår.

– Det är klart det vi gör påverkar människor i Köping och Västerås. Vi hanterar gods och sådant som näringslivet behöver. Vi ger förutsättningarna för ett bättre näringsliv, säger Carola Alzén.

Hon säger att som vd på ett stort företag med många anställda skapar de givetvis arbetstillfällen och de hundratals miljoner som nu läggs på olika hamnprojekt hoppas hon ska hjälpa till att skapa bättre förhållanden i Västmanland.

Vilka eller vem anser du har makt i regionen?

– Jag tänker inte nämna några namn. Det vore inte rätt av mig. Makt har politiker, olika myndighetschefer och näringslivschefer. Olika verk och myndigheter har makt var och en för sig och samlat. De har möjligheter att skapa förutsättningar för ett bättre näringsliv och ett bättre boende.

Med din position följer även ett stort ansvar?

– Visst gör det. Jag tycker om att vara med och påverka. Det har lett mig dit jag är i dag.

Hon säger att i en maktposition och som vd på ett företag blir hon ansiktet utåt och får svara för besluten som de tar. Hon som frontfigur visar att alla kan nå till höga positioner och hon hoppas att hon kan inspirera kvinnor därute genom att visa att det är möjligt.

– Jag har arbetsdagar som innebär att ta både roliga och tråkiga beslut. Det är inte alla som delar samma bild varför man tar vissa beslut. Men det ligger i sakens natur.

Stora planer är på väg för att ta in större fartyg i Köping. Kommunstyrelsen är beredda att skjuta till över 200 miljoner kronor för att muddra hamnen. Mälarprojektet innebär att större fartyg (160 meter långa, 23 meter breda, 7 meters djupgående) ska kunna ta rutten från Östersjön via Södertälje sluss in i Mälarfarleden till både Västerås och Köping.

– Det är en jättesatsning som staten och Köpings kommun gör. När allt är klart kommer den bli rätt användbar. Vi måste flytta transporterna från våra vägar och järnvägar till sjöfarten, säger hon.

Vägnätet kring Mälaren är hårt belastat av transporter och Carola Alzén trycker på att sjöfarten är det mest miljövänliga alternativet om man ser till mängden gods som ett fartyg kan ta per resa. Något som gynnar alla människor i regionen.

– Ökad Mälarfart ger förbättrat klimat och ger positivare möjligheter att verka och leva här. Det arbete vi utför ger en större samhällsnytta.