Hockeysvepet – Så ligger din lokala klubb till inför säsongen

Köping HC – HockeyEttan Västra

Köping HC gjorde en otroligt imponerade säsong senast. De tog sig till Allettan och var med och kvalade upp mot Hockeyallsvenskan. Trots att Köping vann hemma mot Hudiksvall i första utslagningsserien så fick de se sig besegrade då de inte räckte hela vägen utan åkte ut efter två raka förluster på bortaplan. Succétränaren Patrik Fagerlund skrev på för ett år till och ser fram emot nästa säsong.

Läget i truppen?

– Det känns väldigt bra. Vi är väldigt glada över att större delen av truppen har valt att stanna, det visar att vi gör något bra och att vi tror på det vi gör, säger Patrik Fagerlund.

Något nyförvärv som sticker ut?

– Freddy Roslund kommer att bli spännande att se.

Någon lagdel som ni fortfarande letar förstärkning till?

– Vi tittar hela tiden efter intressanta spelare, vi tar inte in någon bara för att. Men inget klart i dagsläget.

Lagets målsättning?

– Om vi tittar på förra året så nådde vi Allettan och jag ser ingen anledning att vi inte ska sikta på det i år igen.

Lagets träningsmatcher:

Huddinge - 21 augusti

Hammarby - 28 augusti-

Proofdoor cup i Köping

Hammarby – Inget datum satt

Sollentuna x2 – Inget datum satt

Surahammars IF – HockeyEttan Västra

Förra säsongen var en i mängden. De avslutade dock väldigt starkt och säkrade nytt kontrakt efter en stabil kvalserie. Mitt under säsongen tog Conny Grundström över som huvudtränare. Nu ska han fortsätta och för första gången, starta säsongen med huvudansvaret.

Läget i truppen?

– Det är bra. Vi har lyckats behålla en stor del av truppen från förra säsongen vilket vi är väldigt glada över. Vi tror att det finns mycket potential i de här grabbarna, säger Conny Grundström.

Något nyförvärv som sticker ut?

– Vi har inte gjort så många, men Oscar Onsmar kan bli en väldigt intressant spelare. Sedan hoppas vi mycket på Marcus Ejdergård.

Någon lagdel som ni fortfarande letar förstärkning till?

– Vi har kontakt med några spelare som vi tror mycket på. Mer än så kan jag inte säga.

Lagets målsättning?

– Vi ska ta oss ur bottenträsket som vi har tillhört de senaste säsongerna.

Lagets träningsmatcher:

– Det handlar om förutsättningarna för istider i Surahammar. Det ställer till det fruktansvärt mycket för oss. Men vi ska vara med på cupen i Köping. Om vi får gå på is någonstans, det vill säga.

Fagersta AIK – Hockeytvåan A

Föregående säsong var Fagersta nära att ta steget upp i Hockeyettan. Framgångsfaktorn stavades då Jesper Persson som stod för otroliga 60 poäng på 18 matcher. Han belönades med ett allsvenskt kontrakt med Karlskrona och tränaren Sebastian Varjomaa får försöka hitta nya vägar till framgång.

Läget i truppen?

– Det ser bra ut. Vi har större delen av truppen klar. Visst blir det svårt att ersätta alla poängen som Jesper Persson gjorde men vi tror på den truppen vi har, säger Sebastian Varjomaa.

Något nyförvärv som sticker ut?

– Framförallt är det kul att få tillbaka Hugo Bragesjö.

Någon lagdel som ni fortfarande letar förstärkning till?

– Vi har två-tre spelare som vi diskuterar med. Förhoppningsvis är de klara inom någon vecka.

Lagets målsättning?

– Det är något som hela laget får sätta sig och diskutera i början av augusti.

Lagets träningsmatcher:

Hallsberg x2 - inget datum satt

Guldsmedshyttan x2 - inget datum satt

Proofdoor cup i Köping

Hallstahammars HK – HockeyTvåan A

Hallstahammar överraskade många när de tog sig till kvalserien för första gången i föreningens historia. De stod för en helt okej insats men de räckte inte riktigt till hela vägen. Nu laddar sportchefen Mathias Karlsson för en ny säsong.

Läget i truppen?

– Det är bra. Vi har lyckats hålla kvar större delen av stommen vilket vi är väldigt nöjda med, säger sportchefen och assisterande tränaren Mathias Karlsson.

Något nyförvärv som sticker ut?

– Philip Andersson som förra säsongen spelade i Avesta. En speedig spelare som kommer bli viktig för oss.

Någon lagdel som ni fortfarande letar förstärkning till?

– Vår trupp är spikad nu, efter att vi värvat Filip Nilsson från Falu IF.

Lagets målsättning?

– Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Förra året gick vi till kvalserien och det är där vi vill vara nästa säsong också. Det krävs hårt jobb men vi är redo för det, säger Mathias Karlsson.

Lagets träningsmatcher:

Arboga - Inget datum satt

Surahammar - Inget datum satt

Hallsberg - Inget datum satt

IFK Arboga – HockeyTvåan B

Arboga var en stor besvikelse förra året. Efter att ha missat Allettan på målskillnad tappade de allt spelmässigt och efter en tuff kvalserie fick de se sig degraderade till Hockeytvåan. Med en ny tränare vid rodret hoppas de på ett snabbt avancemang.

Läget i truppen?

– Just nu är jag väldigt nöjd med de vi fått in samtidigt som vi har några från förra året. Vi har några fler på väg in men det är inte superspikat än, säger tränare Hannes Öhling.

Något nyförvärv som sticker ut?

– Nu har jag inte sett dem spela men Philip Desavva har ju sett bra ut. Man har ändå något när man gjort 60 poäng i USA. Det ska bli kul att se vad han tillför oss.

Någon lagdel som ni fortfarande letar förstärkning till?

– Målvakterna är klara där letar vi inte vidare. Men det ska in några till som är på gärdsgården att skriva på, vi letar både backar och forwards. Förhoppningsvis ramlar det in lite namn nu under semestern.

Lagets målsättning?

– Ja det har vi satt ett inom klubben men vi har inte samlat truppen än. Det finns ingen hockeytränare som inte vill vinna alla matcher. Vi ska försöka göra så bra som möjligt varje match. Föreningen har som mål att vara ett Allettanlag om tre säsonger.

Lagets träningsmatcher:

– Det enda jag vet är cupen i Köping, Proofdoor. Vi börjar med det för vi går på is samma vecka.