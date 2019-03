Nio spelare borta – då missade Sura första matchbollen: "Är lite parodi"

Det har varit ordentlig sjukstuga i Surahammars IF de senaste dagarna.

I förra matchen mot Hallstahammar saknade man åtta spelare. Och när man på söndagen åkte till Munkfors med chansen att säkra sitt ettankontrakt hade läget blivit ytterligare lite värre, när hela nio spelare saknades.

En poäng räckte för att segern i kvalserien skulle vara klar, men det decimerade Sura klarade inte av det, när man föll med 1–4.

– VI kommer in i första perioden och var inte speciellt bra. De får göra ett skitmål direkt och sen är vi inte riktigt med på noterna känns det som. Andra var väl sådär, tredje är bättre. Vi gör 3–1 och har bud på 3–2, och kunde gjort mycket mer mål. Men vi går på kort om folk och det är väldigt tufft. Det märktes att vi inte hade kraften i dag, vi orkar inte i tre perioder, säger Suras backveteran Nicklas Larsson till Sporten.

För att ens få ihop tre hela femmor fick Sura ringa in Eric Alsdal, som inte gjort en match sedan förra årets kvalserie, och dessutom kalla in flera juniorer som inte fått mycket speltid i A-laget under året.

– Det är lite parodi. Man önskar att vi hade en läkare som kunde kolla vad läget är med alla och fixa det, det vore bästa vändningen nu. Vi drömmer om att några kommer tillbaka till på onsdag, då måste vi i alla falla ta poäng för att vara helt klara, säger Larsson.

Sura har fortfarande allting i egna händer inför avslutningsomgången av kvalserien på onsdag. Man är tre poäng före närmast jagande Strömsbro och Munkfors, och har faktiskt råd att förlora med två mål i sista omgången mot Strömsbro och ändå vinna kvalserien.

– Så är det väl, men spontant gäller det bara att gå ut och vinna matchen. Om vi får tillbaka lite folk, då är vi ju bra och borde klara det galant. Att hålla på och räkna mål känns lite onödigt. Vi får göra en bra match och stänga det själv. Man kan hålla på och räkna, men jag vet inte, det bästa är om vi bara vinner på onsdag så behöver det inte bli mer.

Finns det anledning att vara orolig inför onsdagen om ni inte får tillbaka folk?

– Ja, får vi inte tillbaka någon är det klart man blir orolig. Måste fundera på vad alla har för fel. Vissa har nästan varit borta en vecka, normalt är man sjuk någon dag och sen går det över. Men oro och oro, det är klart att vi vill ha tillbaka folk, annars blir det tufft. Vi har med juniorer som knappt spelat, det är inte lätt för dem heller att gå in och köra. Vi behöver få tillbaka fol. Alla de här poänggörarna är borta, man behöver dem i såna här matcher när det ska avgöras. Vi hoppas väl på att de blir krya och att ingen mer blir sjuk.

Matchfakta/Kvalserien till hockeyettan

IFK Munkfors–Surahammars IF 1–4 (2–0, 1–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (6.25) Billy Dahlgren (Marcus Ekblom), 2–0 (11.23) Billy Dahlgren (Samuel Ivanic, Emil Sätterman).

Andra perioden: 3–0 (1.33) Billy Dahlgren (Emil Sätterman, Simon Betak).

Tredje perioden: 3–1 (11.31) Eric Viklund (Jens Eriksson), 4–1 (16.58) Simon Betak (Johan Berntsen, Stefan Wennerström).

Skott: 33–48

Utvisningar: IFK 1x2, SIF 1x2

Publik: 336