Superstarten tog VIK hela vägen till seger – när Benker glänste med hattrick: "Fick KHK att se ut som ett division 1-lag"

Det var ett VIK på jakt efter tredjeplatsen i allsvenskan som tog emot Karlskrona på fredagskvällen. Och vilket lag som hade mest att spela för i den här matchen gick inte att ta miste på från start.

2.21 stod på matchuret när Sebastian Benker prickade in 1–0 i power play efter fint spel från Marcus Bergman och Kalle Östman. Samme Benker hittade nätet igen bara en dryg minut senare, när hans handledsskott klämde sig in under armen på Arvid Holm i bortakassen, som nog borde ha räddat det skottet.

Men VIK var inte nöjda där. När Lukas Zetterberg glömdes bort helt på offensiv blå kunde Alexander Lindelöf hitta fram med en lång passning, och Zetterberg prickade in 3–0 mellan benen på Holm.

Det blev det sista KHK-keepern gjorde den här matchen, då han byttes ut till förmån för Daniel Rosengren. Resten av den första perioden var stundtals grinig, men ishockeymässigt relativt händelselös.

Den andra perioden präglades betydligt mer av griniga känslor än av fint spel, även om det fortsatt skapades en hel del åt båda hållen. Samuel Ersson tvingades till ett par fina räddningar, inte minst på det friläge från Jörgen Karterud som tvingade honom till en lång sidledsförflyttning för att hålla kassen tom på puckar.

Fredrik Johansson fick VIK:s bästa chans i den andra perioden efter klapp-klapp-spel från Frycklund och Skedung, men inbytte Rosengren bjöd på en monsterräddning för KHK.

Det griniga spelet fortsatte i den tredje perioden, och framför allt gästerna dunkade upp fysiken i sitt spel. KHK hade lite mer intensitet i sitt spel i inledningen av perioden, men Ersson räddade de enstaka möjligheter som dök upp.

VIK spelade upp sig allt eftersom den tredje perioden gick, och skulle även sätta spiken i kistan. Sebastian Benker fick pricka in ett hattrickmål fram till slutresultatet 4–0. Den samtidiga Karlskogaförlusten mot AIK innebär att VIK nu har allt i egna händer gällande tredjeplatsen med två omgångar kvar att spela.

Matchens tre bästa spelare

1. Sebastian Benker, VIK

Kanske inte var den som stack ut allra mest i spelet, men var utan tvekan den som satte allra störst prägel på allt som hände ute på isen den här kvällen. Hans två mål visade prov på två spetsegenskaper, det snabba skottet och farten, även om just skottet på det andra målet inte var hans mest imponerande. Fick kröna kvällen med ett hattrickmål sent i matchen.

2. Alexander Lindelöf, VIK

Inblandad i massor offensivt, och spelade som så ofta skickligt med små marginaler. Stod för den perfekta långpassningen som friställde Lukas Zetterberg vid 3–0.

3. Daniel Rosengren, KHK

Fick göra allsvensk debut när han byttes in för gästerna, och gjorde det med den äran. Sattes på flera svåra prov och stod för ett gäng kvalificerade räddningar.

Matchens hetaste händelse

Drömstarten. När VIK gästade Karlskrona i premiären var det 0–3 i baken redan efter 20 minuter. På fredagskvällen fick VIK ge igen för gammal ost. Gulsvart fick Karlskrona att se ut som ett division 1-lag när man matade på i inledningen, och nog var det många supportrar i ABB Arena som myste lite extra över att det var just KHK som fick se sig tillintetgjorda.

Matchens (årets) givna

Guldgallret. Det har väl mest varit en formalitet om när han ska få det, inte om han ska få det. I en ceremoni inför matchen tilldelades VIK-målvakten Samuel Ersson guldgallret, som går till hockeyallsvenskans bästa junior. Sällan har det nog varit så enkelt att dela ut det priset.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

VIK–Karlskrona 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (2.21) Sebastian Benker (Marcus Bergman, Kalle Östman) spel fem mot fyra, 2–0 (3.40) Sebastian Benker (Lukas Zetterberg, Acke Ringström), 3–0 (6.22) Lukas Zetterberg (Alexander Lindelöf)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 4–0 (17.51) Sebastian Benker (Lukas Zetterberg)

Skott: 31–29

Utvisningar: VIK 4x2, KHK 5x2

Publik: 3 356