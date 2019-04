STOR INTERVJU: Zetterberg om valet av värvningsstrategi – och varför spelare lämnar för SHL: "Allt annat är bullshit"

MISSA INTE: Få senaste nytt om lagbygget hos Gulsvart – följ VIK:s silly season här

VIK fick en makalös utveckling på flera spelare under förra säsongen. Resultatet av det är att fyra spelare redan lämnat för SHL och två till ryktas vara klara för SHL-klubbar.

Sportchef Patrik Zetterberg har således en stor utmaning framför sig att ersätta stjärnorna och bygga ett nytt slagkraftigt lag med en begränsad budget.

– Vi är glada för killarnas skull. Men vi är glada för vår egen skull också eftersom det är precis det här vi säljer in när vi vill få hit spelare. Tar inte vi nästa kliv så vill vi absolut få spelarna att ta nästa kliv. Det är den naturliga delen i hierarkin. Vi är där vi är. Sen kan man tycka att det är rätt eller fel att SHL kan plocka spelare av oss fram till mitten av sommaren. Men alla lag i hockeyallsvenskan är i samma situation, säger han.

– Vår utmaning nu är att hitta nya spelare som kommer göra nån liknande resa nästa år.

Hur ska vi kunna nå nästa nivå som förening om vi har spelare som inte vill dit?

Att ta in spelare som så fort som möjligt vill ta klivet upp till SHL menar Patrik Zetterberg är det enda sättet för VIK att själva ta det klivet.

– Det är svårt att locka hit spelare och säga: ”vi vill utveckla dig men du får inte bli för bra så nån annan vill ha dig”. Då är vi snett på det. Hur ska vi kunna nå nästa nivå som förening om vi har spelare som inte vill dit, frågar han sig.

– Vi vill ha spelare som har drivet, som inte är nöjda, och vill framåt. Det har jag och Thomas (Paananen) sagt från dag ett. Vi sa det när vi började jobba i division 1. Går vi inte upp ska vi få fram spelare som tar det klivet. För det i förlängningen gör att vi blir en attraktiv klubb som folk vill till för att utvecklas.

En spelare som kunde valt andra toppklubbar i allsvenskan som kunnat betala honom betydligt bättre lön.

VIK lockar med utveckling istället för pengar?

– Ja, det är vårat sätt. Det är som Öhrn (Daniel) som kommer hit. Det är så klart en spelare som kunde valt andra toppklubbar i allsvenskan som kunnat betala honom betydligt bättre lön. Men han ser möjligheten att utvecklas i VIK. Där har vi en uppsida på det hela.

– Man ska inte bara se till det negativa. Antingen kan du se dig som ett offer i allsvenskan att SHL kan komma och ta dina spelare. Men jag, Thomas (Paananen) och Lasse (Ivarsson) väljer att se det precis tvärtom. Vi ska vara jävligt nöjda och klappa oss på axeln för att vi gör något väldigt bra här.

Den som får en förfrågan om att gå till SHL, han går till SHL. Allt annat är bullshit.

Enligt VIK:s sportchef kan klubben inte göra nånting när SHL rycker i en spelare. Även om VIK skulle kunna matcha lönen skulle spelaren lämna ändå enligt Zetterberg.

– De här spelarna går inte till SHL för pengarna. Spelarna går dit för att försöka etablera sig på den bästa nivån. De här killarna är ju inte nöjda med att spela i ett SHL, de har säkert drömmar om att spela i NHL och Tre Kronor. Det här är bara delmål. Sen att pengarna nånstans följer med.

– Men den som får en förfrågan om att gå till SHL, han går till SHL. Allt annat är bullshit.

Räknar du med att tappa fler än fem-sex spelare till SHL?

– Det vet jag inte. Jag har fått lite tips och sånt, men säsongen är inte ens slut så allt kan ju hända. Och jag egentligen ingenting innan mitten av juni helt definitivt.

– Sen kan jag tycka att ska man gå nånstans kanske man ska gå nu, för då visar verkligen klubbarna att dom vill ha dig. Kommer de i slutet av maj eller juni är det mer att de fått nej av tio spelare och behöver fylla truppen. Men det är upp till var och en att göra sina val.

Kan vi vänta oss fler Öhrn-värvningar? Hur pass många fler sådana etablerade värvningar har VIK råd med?

– Vi har väl inte råd med så många av dom. Nu ska inte säga att Öhrn var så dyr. Men för våran del handlar det om att hitta nya av de här spelarna vi tappat. Vi måste börja om. Precis på samma sätt som vi gjorde förra året. Öhrn är en pusselbit och sen måste vi ha en några till. Och förhoppningen är ju att få in några som redan nu har levererat på allsvensk nivå, men där vi ser att det fortfarande finns en utvecklingspotential.

Men det kommer inte komma in några superstjärnor, där är vi inte alls som förening.

– Sen att vi ska ha en sådan här extrem utveckling på så många är kanske ett drömscenario, men att vi ska ha något liknande på flertalet spelare är ett måste om vi ska vara med och tävla på riktigt nästa år.

– Men det kommer inte komma in några superstjärnor, där är vi inte alls som förening. Vi är fortfarande i en uppstart.

Men spelarna du tar in är tilltänkta i stora roller?

– Det är klart att jag här och nu behöver få in spelare som vi tror kan ta stora roller. Men man har lärt sig att ingenting blir som man har tänkt sig. De femmorna vi sitter och petar ihop nu kommer inte vara i närheten när det väl blir oktober. Ta Kalle Östman som kom in sent i en defensiv roll i en fjärdelina och skulle jobba sig uppåt. Vi ser ju var han slutade nånstans ...

– Vi lovar aldrig nånting. Det här är du tänkt för, sen är det upp till spelaren att ta den rollen.

Du kommer inte byta värvningsstrategi från förra säsongen? Inga transatlanter på väg in?

– Som jag sagt tidigare, jag har egentligen inget emot transatlanter eller ryssar. Det är mer att står jag och väljer mellan en import och en svensk så väljer vi svensken i första hand av olika anledningar. Det är enklare med språket, han kan vår kultur, spelat på stor rink och allt det här.

– Men jag stänger absolut inte dörren för nån import. Däremot om jag ska ha en import så vill jag veta vad det är jag tar. Jag kommer inte köpa något osett. Det är inte vår melodi. Ska jag göra det får jag åka över och se några matcher och prata med spelaren.

Kommer du göra det?

– Nej, jag har ingen sådan resa inplanerad just nu. Men det finns andra spelare i Europa som jag har bättre koll på idag i våra grannländer som spelat några år på stor rink. Där är det enklare. Men återigen, jag stänger inte dörren för nånting, säger han.

Vi började om från nästan noll och att stabilisera klubben som helhet kommer ta fler år.

Även om man räknar bort Kalle Östman och Marcus Bergman, som båda sägs vara klara för SHL-klubbar, så återstår hela 14 spelare från förra säsongen som har kontrakt över 19/20.

En trygghet som Patrik Zetterberg menar ger VIK ett bra utgångsläge inför nästa säsong.

– Nästa år är första året sen jag kom in där vi får börja på några trappsteg upp. Förra säsongen var det nog många som undrade ”fixar jag allsvenskan?”. Nu går de in och känner att de gör de och vill ta nästa kliv och göra ännu större skillnad. Där är en jäkla uppsida, säger han.

Fredrik Hetta, Jesper Appel, Acke Ringström, Jonas Liwing och Anton Svensson har fortfarande inte kontrakt över nästa säsong. Jonas Liwing ska ha ett kontraktsförslag på bordet men gällande de övriga har det varit tyst.

– Jag har gett lite indikationer till de spelare som är i den situationen just nu. Vi kan inte bara gå efter hjärtat, utan vad vi tror är bäst för VIK hockey. Hur kommer VIK kunna ta nästa kliv? Vi gjorde massa saker bra den här säsongen, men det är klart att det finns saker vi behöver göra ännu bättre, säger "Zäta".

Är topp åtta ett rimligt mål nästa säsong också?

– Det vet jag inte. Det är styrelsens sak att sätta den. Jag kommer säga vad jag tycker utifrån de förutsättningar vi har.

Finns det en oro att förväntningarna har skruvas upp för mycket efter den här säsongen?

– Ja, det vi gjorde förra året var fantastiskt och det finns ingenting som säger att vi inte kommer göra det nästa år igen. Men det andra året är ofta det tuffa året. Både som lag och för spelarna. Helt plötsligt har vi högre kravbild på oss utifrån och inifrån. Men vi kommer samtidigt inte ha jättemycket större medel. Det måste folk ha förståelse för.

– Vi är på väg att bygga något fantastiskt bra, men det går inte att bygga någonting på en säsong. Vi började om från nästan noll och att stabilisera klubben som helhet kommer ta fler år, avslutar Patrik Zetterberg.

FAKTA – De har kommit och gått i VIK

In

Daniel Öhrn, center, Tingsryd

August Nilsson, back, Karlskrona

Josef Ingman, back, Karlskrona

Ut

Samuel Ersson, målvakt, Brynäs

Lukas Zetterberg, forward, Brynäs

Alexander Lindelöf, back, Brynäs

Mikael Frycklund, center, Linköping

Johan Skinnars, forward, klubb ej klar