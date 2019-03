STOR GENOMGÅNG – så har VIK-spelarna presterat: "Makalös förvandling", "Behöver bli vassare"

Se senaste avsnittet av #InsideVIK med sportchef Patrik Zetterberg här:

Målvakter

Marcus Dahlbom

15 matcher – 89,1 % – 3,18 insläppta/match

Tilltänkt etta inför säsongen, men en kombination av svaga egna insatser och Samuel Erssons supersuccé har gjort att framträdandena har blivit få. Fick en mardrömsstart i premiären och har inte varit i närheten av att få ut den potential han visade under förra säsongen.

Samuel Ersson

36 matcher – 93,3 % – 1,95 insläppta/match

Inte bara VIK:s bäste spelare, utan förmodligen hela hockeyallsvenskans bäste spelare den här säsongen. Har bjudit på en fullständigt otrolig säsong med räddningar på hög SHL-nivå. Gör otroligt nog bara sin första seniorsäsong – och känslan är att det bara är början för 19-åringen.

Backar

Jesper Appel

25 matcher, 0 poäng, 12 utv. min. +0

Petades redan efter premiären mot Karlskrona och hade sedan svårt att ta tillbaka platsen. Efter utlåningen till Grums har 26-åringen höjt sig avsevärt. Spelar enkelt och har fina uppspel. En godkänd debutsäsong i allsvenskan, men en besvikelse att den spelskicklige backen inte kunnat bidra alls offensivt.

Morgan Hassel

45 matcher, 1 poäng (0+1), 30 utv. min, -1

Har definitivt visat att han hör hemma på allsvensk nivå. Den defensivt skicklige backen spelar efter sina förutsättningar och gör det oftast väldigt bra. Dock frågetecken för förmågan att transportera puck med kontroll. Spenderar ibland mer tid än nödvändigt i egen zon.

Överraskande petad under några matcher på slutet.

Jimmie Jansson

52 matcher, 17 poäng (5+12), 48 utv. min, +10

Gör sin bästa säsong i VIK-tröjan, och säkerligen i karriären. Är den av backarna som producerat mest poäng om man räknar bort power play, där Jansson inte fått förtroende under säsongen.

Stundtals lite oskolad i sitt spel och tar väldigt många utvisningar, men ett offensivt hot med sina mäktiga uppåkningar.

Kenny Källström

42 matcher, 3 poäng (0+3), 8 utv. min, -6

Hade en tuff inledning på säsongen, när han utan en riktig försäsong i ryggen kastades rakt in i premiären. Levererade länge under den nivå som många både trott och hoppats på, men har ändå kommit mer och mer till rätta i rollen som sjundeback.

Alexander Lindelöf

52 matcher, 25 poäng (8+17), 41 utv. min, +19

Har fått sitt stora genombrott på den bredare scenen. Stabil och ansvarstagande bakåt, men har ändå vågat spela sitt spel vilket har gett ordentlig utdelning offensivt. 20 poäng i ettan ifjol, 25 nu i allsvenskan. Hans +19 är ett betyg på vilken fin säsong 22-åringen gör.

Jonas Liwing

51 matcher, 28 poäng (6+22), 16 utv. min, +8

Rutinerad och stabil som få har Liwing vid 36 års ålder faktiskt gjort sin poängmässigt bästa säsong allsvenskan och SHL inräknat. Mer än hälften av poängen har kommit i power play, där han varit en kugge i hela seriens förmodligen bästa enhet.

Men kanske att man hade önskat sig ytterligare lite produktion i fem mot fem från veteranen.

Acke Ringström

48 matcher, 12 poäng (3+9), 16 utv. min, +5

Började trögt, men har ätit sig in i säsongen mer och mer. Ett av många division 1-fynd som Patrik Zetterberg har gjort, och 28-åringens debutsäsong i hockeyallsvenskan har varit mer än godkänd. Fortfarande problem med tempot i vissa matcher, men kompenserar det med sin fysik.

Alexander Younan

51 matcher, 8 poäng (2+6), 12 utv. min, +6

Den back med högst förväntningar på sig inför säsongen, men uppfyllde inte alls dem till en början. Sedan 21-åringen tog en mer defensiv roll har han dock höjt sig rejält, och är nu en viktig kugge i den gulsvarta defensiven.

På det stora hela en bra säsong, även om poängskörden är lägre än man hade förväntat sig.

Forwards

Sebastian Benker

50 matcher, 29 poäng (17+12), 12 utv. min, +5

Kom till VIK som en tilltänkt målgörare som skulle ta nästa kliv efter tio mål i Troja. Fick en tuff start med bara tre poäng på de inledande tolv matcherna. Men forwarden har växt in i säsongen och går allt rakare på kassen vilket gett utdelning.

Hattricket mot Karlskrona var det absoluta kvittot på att Benker tagit det kliv VIK hoppades på.

Marcus Bergman

48 matcher, 31 poäng (13+18), 8 utv.min, +2

Växte ut till en av lagets viktigaste spelare i ettan ifjol och har tagit ytterligare ett kliv denna säsong. På seniornivå har forwarden bara gjort fler poäng en gång, 42 poäng säsongen 13/14, men då i hockeyettan.

26-åringens klart bästa säsong i karriären, även om han fortfarande har en tendens att försvinna helt ur matcher. Finns en växel till?

Jesper Cederberg

37 matcher, 4 poäng (0+4), 12 utv.min, -1

Centern, som gör sin tredje A-lagssäsong i VIK, är inte känd som någon poänggörare utan har mer hårt jobb som sitt signum. Fick förtroende i fjärdekedjan under stora delar av säsongen men har haft svårt med tempot och både varit utlånad och petad under slutdelen.

Bara 22 år och behöver en nytändning. Blir han kvar i VIK?

Anthon Eriksson

38 matcher, 10 poäng (9+1), 60 utv.min, +4

Forwarden var petad i början, men har växt in i det ju längre säsongen gått. En hårt jobbande, obekväm retsticka som även visat upp andra kvaliteter den här säsongen när han smällt in nio mål, vilket är seniorbästa. Just nu given i fjärdekedjan.

Mikael Frycklund

50 matcher, 43 poäng (11+32), 81 utv.min, +17

Lagets stora playmaker och poängkung tillsammans med Zetterberg. Fått sitt stora genombrott den här säsongen och varit Gulsvarts jämnaste spelare. Ständigt ett hot med pucken.

Hade tidigare 27 poäng som personbästa från säsongen 16/17. Även då drog han på sig 81 utvisningsminuter. Där finns förbättringspotential.

Fredrik Hetta

44 matcher, 13 poäng (8+5), 2 utv.min, +2

Öste in 32 poäng för VIK i ettan ifjol. Har inte kunnat göra sig själv rättvisa den här säsongen på grund av skador och sjukdomar. Har gått från renodlad poängspelare till att bli mer av en grovjobbare. 13 poäng är ändå ett fall framåt mot 26-åringens tidigare försök i allsvenskan.

Fredrik Johansson

52 matcher, 26 poäng (12+14), 28 utv.min, +4

Lagkaptenens 13:e säsong med VIK blev en av de mer framgångsrika. Endast tre gånger tidigare har 35-åringen, som deltagit i alla matcher den här säsongen, gjort fler poäng för Gulsvart i allsvenskan. Fortfarande oerhört nyttig både på och utanför isen.

Jesper Johansson

52 matcher, 12 poäng (4+8), 22 utv.min, +-0

Gör sin första säsong i allsvenskan. Har tagit en utpräglad roll som defensiv grovjobbare och är oerhört viktig i boxplay. Fått stort förtroende och överraskat många. Konkurrerar även som center. Lagspelare som gärna täcker skott.

Isac Skedung

50 matcher, 20 poäng (6+14), 14 utv.min, +8

Lyckades inte slå sig in i Leksand, men sportchef Patrik Zetterberg såg potential i 22-åringen från Sala. Fick stort förtroende från start och gjorde det bra. Men poängmässigt fick centern det inte att lossna förrän på slutet där han öst in poäng och gjort sin överlägset bästa seniorsäsong i karriären.

Gustav Lindberg

26 matcher, 7 poäng (2+5), 2 utv.min, +5

Fick göra tre matcher i allsvenskan säsongen 16/17 innan forwarden försvann till Linköping. Kom tillbaka till VIK i mitten av den här säsongen och nätade redan i tredje matchen. Men övergången till seniorhockey visade sig svår och efter en rad bleka insatser petades 19-åringen. Framtidslöfte.

Johan Skinnars

43 matcher, 17 poäng (6+11), 8 utv.min, +4

Den rutinerade forwarden har öst in poäng på division 1-nivå under många säsonger. Kom till VIK med stora förväntningar men har inte riktigt lyckats leva upp till dem offensivt.

Sin enda tidigare allsvenska säsong gjorde 29-åringen i Södertälje 16/17, då med hela 13 mål och 20 poäng som resultat. Inte nått den nivån i VIK.

Anton Svensson

7 matcher, 3 poäng (1+2), 0 utv.min, +5

Kom till VIK i slutet av säsongen från Köping där gjorde makalösa 53 poäng på 37 matcher. Inledde strålande i debuten på Hovet och har varit given sedan dess. Orädd och går alltid rakt på kassen. Möjligen mattats lite sista matcherna, men viktig med sitt hårda arbete.

William Wikman

47 matcher, 19 poäng (5+14), 14 utv.min, +6

21-åringen kom till VIK med ett stukat självförtroende efter en misslyckad säsong med Leksand. Fått större förtroende i Gulsvart och växt med uppgiften. Extremt skridskostark och orkar hur mycket som helst. Behöver dock bli vassare i avsluten.

Hade aldrig tidigare gjort över tio poäng som senior.

Lukas Zetterberg

52 matcher, 43 poäng (24+19), 47 utv.min, +5

Lagets skyttekung som fått sitt stora genombrott den här säsongen. Gjorde fyra mål (!) på hela fjolåret. Den här säsongen har 21-åringen stänkt dit 24 mål (elva i power play) vilket räckte till en tredjeplats i allsvenskans skytteliga. Krossade även sitt eget poängrekord från 16/17 som då var 22 pinnar.

Allsvenskans hårdaste skott.

Kalle Östman

48 matcher, 41 poäng (12+29), 20 utv.min, +2

Lagets motor. Kombinerar hårt jobb, känsliga handleder och målskytte på ett utmärkt sätt. Ännu en spelare som fått sitt genombrott denna säsong. Gjorde 36 poäng säsongen 16/17, men då i ettan. Förra säsongen, 24-åringens debut i allsvenskan, blev det blygsamma sex poäng. Makalös förvandling.