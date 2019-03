Matchhjältens hattrickjakt gav utdelning – efter sjuka starten: "Sånt man förtjänar"

VIK tryckte gasen i botten direkt i hemmamatchen mot Karlskrona på fredagen.

Mest av alla gasade Sebastian Benker.

Det stod inte mer än 3.40 på matchuret innan Benker hade hunnit näta inte bara en, utan två gånger, och lagt grunden till den drömstart som sedan fullbordades när Lukas Zetterberg prickade in 3–0 mindre än tre minuter senare.

– VI kommer ut starkt känns det som, och sen får vi ett power play. (Marcus) Bergman hittar in till mig så lyckas jag krångla in den på något sätt. Sen får jag läge på kanten, och har lite flyt att den studsar in. Men det är sånt man förtjänar också, det har varit lite stolpe ut i år också, säger Benker i Sportens livesändning efter matchen.

Två mål på fyra minuter i början av en match – det var inte i går för Sebastian Benker.

– Nej, och det var ett tag sen man gjorde hattrick också. Skönt, alltid kul att göra mål.

För det skulle ju bli ytterligare en pyts för 26-åringen, även om den skulle dröja. Efter VIK:s tidiga 3–0-ledning såg det länge inte ut att bli några fler mål i matchen, men med tre minuter kvar av matchen siktade Benker in sig och hittade krysset.

Det var ett mål han hade varit sugen på hela vägen från 2–0-målet.

– Ja, givetvis. Det kändes väl i början där som att man kunde göra mål så fort man kom in på isen. Jag väntade bara på att få pucken igen och få ett nytt läge. Så det var skönt att få in den till slut när man började så bra.

Samtidigt som VIK bevakade sin 3–0-ledning blev Karlskrona allt grinigare ute på isen, och det mynnade ut i en match som till sist blev ganska grisig.

– Det är kul. Det är lite slutspelskaraktär på det. De vill sätta sig i respekt nu när vi förmodligen kommer stöta på dem igen, och vi vill inte vika ner oss heller. Bra match, och en bra värdemätare återigen för oss.

Trivs du på isen när det börjar bli så här grinigt?

– Ja, man får väl koppla på lite extra själv också och vara med. Det är kul. Alla vill vinna och vi pratar mycket om attityd och sånt. Det gäller att visa det hela tiden.