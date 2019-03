Frälsaren, domarkaoset och hyllningarna som aldrig ville ta slut – allt om VIK:s succésäsong

LÄS DEL 1 HÄR: Mardrömspremiären, osannolika krossen och chockbeskedet – allt om VIK:s succésäsong

Ersson återvänder från JVM som frälsare

Den stora besvikelsen i JVM, när Sverige åkte ur redan i kvartsfinalen mot Schweiz, var VIK:s stora glädje. Samuel Ersson flögs hem tidigare än planerat, och kunde vara tillbaka i spel redan den 7 januari mot Leksand.

Och med sin succémålvakt tillbaka i målet hittade VIK formen direkt. VIK vann övertygande med 3–1, och Ersson stoppade 19 av 20 puckar i återkomsten.

– Det är väldigt skönt att komma tillbaka och spela matcher direkt. Det känns som bästa medicinen att komma över besvikelsen efter JVM, sa Ersson själv efter matchen.

Med Ersson tillbaka hittade VIK tillbaka till stora delar av den fina formen som präglat hösten, när man avslutade januari med fem segrar på sju matcher.

Avstängningen och publiksuccén

Bortamatchen mot Pantern, som slutade med en 5–2-seger, slutade i kaos när Anthon Eriksson från båset delade ut en slashing mot Panterns Nick Olesen, ett tilltag som slutade med en två matcher lång avstängning.

– Det Anthon gör går inte att försvara, så får man bara inte göra. Men nånstans händer det i stridens hetta. Men han är inte ens inne på isen, då kan man inte börjar vifta med klubban. Det är bara att köpa läget vad som blir efter det här, sa Paananen.

En av säsongens höjdpunkter i ABB Arena blev gratismatchen hemma mot Västervik den 30 januari, när hallen var slutsåld.

Intäkterna från gratismatchen gjorde att klubbens ordförande Pär Södergren kunde lämna ett skönt besked.

– Vi är säkra nu på att vi kommer att klara kapitalkravet, de 1,7 miljonerna i vinst. Det kan jag garantera, sa han direkt efter matchen.

Ny formsvacka – tyngsta för säsongen

Vid sämsta möjliga tid, i början av februari med 11 matcher kvar att spela av grundserien, hamnar VIK för andra gången den här säsongen i en formsvacka.

För andra gången på säsongen förlorade VIK tungt borta mot ett Almtuna som då hade sju raka förluster, med 2–3 efter att William Wikman missat öppet mål i matchens sista skälvande sekunder.

Förlusten mot Almtuna följdes av en platt insats hemma mot Modo som slutade i en 0–2-förlust.

Bortamatchen mot Södertälje blev inte heller någon rolig historia, när Nicolai Meyer och Sebastian Dyk hade stor show och på egen hand såg till att SSK kunde avfärda VIK med 5–2.

Målkungen värvas – och Paananens ilska

Några dagar innan deadline plockade sportchef Patrik Zetterberg in sin andra värvning under säsongen.

Köpings målkung Anton Svensson blev klar dagen innan Gulsvart skulle åka till Norrköping för bortamatch mot Vita Hästen.

Många supportrar ville se Svensson debutera direkt, men firma Paananen/Ivarsson lät honom stå bredvid eftersom han knappt hunnit göra en ordentlig träning med laget.

Men VIK gjorde ingenting för att tysta rösterna som ville se nytt blod mot Vita Hästen. Gulsvart gjorde en av säsongens absolut sämsta insatser, och var egentligen aldrig nära när man föll med 0–3.

– Jag är vansinnig. Det känns för jävligt att säga det, men de vinner helt rättvist i dag igen. Jag vet inte vad mer jag kan säga just nu. Mycket känslor efteråt så klart, men förbannad, besviken, är jag, sa Thomas Paananen efter matchen.

Racet om tredjeplatsen

Med fyra raka förluster och en enormt dålig form i ryggen väntade två av seriens tuffaste bortamatcher i följd för VIK, när man inom loppet av tre dagar skulle gästa AIK och Leksand.

Många supportrar hade nog redan skrivit in ytterligare två förluster – det blev precis tvärtom.

Efter en tung start på Hovet med 1–3 i baken efter 20 minuter reste sig VIK. Isac Skedung hade stor show och var inblandad i samtliga fyra raka mål när VIK vände till 5–3, och bröt den tunga förlustsviten.

På Hovet fick också nyförvärvet från Köping, Anton Svensson, sin debut i den gulsvarta tröjan. Och det var en debut som lovade mer.

– Jag tycker att han är bra hela matchen. Det ser ut som att han har två-tre säsonger i allsvenskan, sa Thomas Paananen efter matchen.

Av bara farten blev det seger även mot Leksand, med 6–3, och den dåliga formen var definitivt bruten.

Därifrån rullade det bara på för Gulsvart, som inte skulle förlora en enda match till under grundserien.

När VIK åkte upp till Örnsköldsvik och slog Modo med 3-2 i sista omgången säkrade laget definitivt tredjeplatsen.

Dramat i slutspelsserien

Den fina avslutningen av grundserien gjorde att VIK gick in i slutspelsserien med bästa möjliga förutsättningar, i tre bonuspoäng och tre hemmamatcher.

Men starten blev en mardröm.

Direkt väntade en nyckelmatch när tabellfyran Leksand kom till ABB Arena, i en match där VIK inte alls kom upp i den nivå de visat under slutet av grundserien. Många spelare såg ut att vara tagna av stundens allvar, och hela laget krympte när Mattias Karlsson gjorde 1–0 för Leksand tidigt i den andra perioden.

Till sist skrev slutresultatet till 0–3 – och VIK hade satt sig själva i en tung sits inför fortsättningen.

– Vi kommer säkert behöva gå rent resten, lite beroende på hur tajt det blir. Vi är tvungna att göra absolut max nu, allt som är kvar. Det är bara att se positivt på det. Jag tror stenhårt på det, sa backen Morgan Hassel efter matchen.

Morgan Hassel skulle få rätt.

VIK vinner mot Västervik borta med 2-1 och efterföljande hemmamatchen mot Modo blir en riktig rysare.

Ett desperat VIK i underläge jagade kvittering i den tredje perioden, när Lukas Zetterberg till sist hittade nätet med en bomb i power play.

I förlängningen kunde sedan Mikael Frycklund peta in segermålet på en retur. Men Leksand vann samtidigt och det var återigen två poäng upp till förstaplatsen.

Domarkaoset i Karlskoga

Det var dukat för drama i den fjärde omgången när VIK gästade Karlskoga. Förloraren skulle med all sannolikhet vara borta från kampen om förstaplatsen. Drama var också precis vad det blev.

Ett sent mål i den andra perioden såg till att VIK hamnade i underläge, men den tredje perioden var bara 38 sekunder gammal när Alexander Lindelöf utjämnade. Drygt halvvägs in i slutperioden var Anthon Eriksson framme på nytt i slutspelsserien och skickade in 2–1.

Med två minuter kvar att spela plockade Karlskoga ut målvakten – och då skulle kalabaliken börja. Med 18.15 på klockan snappade Mikael Frycklund upp en felpassning och skickade in matchavgörande 3–1 i öppet mål.

Åtminstone var det vad alla trodde.

Karlskoga protesterade mot en utebliven icing 15 sekunder före målet, och efter flera minuters överläggning domarna emellan beslutade de sig för att döma bort målet. VIK-laget, inklusive både Thomas Paananen och Lasse Ivarsson, var rasande över beslutet, som hockeyallsvenskan sedan meddelade var felaktigt och bad om ursäkt för.

VIK lyckades ändå hålla i till en seger.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det här är topp ett sjukaste, sa Mikael Frycklund efter matchen.

Mäktiga hyllningarna i ABB Arena

Inför avslutningen mot Karlskrona hemma i ABB Arena var förutsättningarna klara. VIK behövde antingen ta två poäng mer än Leksand, eller ta en poäng mer och samtidigt hämta in åtta måls målskillnad.

Men dramat uteblev denna gång. Modo skämde ut sig i Tegera arena och med 39 (!) utvisningsminuter i den första perioden kunde man inte matcha Leksand som vann enkelt med 6-0.

VIK gjorde det man skulle mot Karlskrona och vann med 7-2. Men trots fyra segrar på fem matcher i slutspelsserien var säsongen över.

Men även om publiken i ABB Arena självklart var besvikna på det snöpliga slutet, lät man det aldrig gå ut över laget. Tvärtom.

Med fem minuter kvar av matchen ställde sig hela arenan upp och applåderade spelarna för säsongen. Efter slutsignalen ville inte hyllningarna ta slut. Spelarna kallades ut två gånger för att ta emot VIK-klackens kärlek.

– Jag tycker spelarna är så värda det. Vi har gjort en riktigt bra säsong. Sen när publiken sluter upp på det här sättet… jag tycker vi har hittat tillbaka till den här tillsammans-känslan med våra fans och supportrar. Det känns bra i hjärtat, sa Thomas Paananen efter slutsignalen.