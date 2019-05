Förre VIK-målvaktens oväntade roll – i att meriterade centern valde Gulsvart: ”Pratade alltid om Västerås”

Efter tre år i Österrike återvänder Kelsey Tessier nästa säsong till det Sverige där han en gång inledde den europeiska delen av sin hockeykarriär, när han har skrivit på för VIK inför nästa säsong.

Och att det blev just VIK för den 29-årige kanadensaren berodde på flera faktorer – som alla visade sig landa i Gulsvarts favör.

Tillsammans med flickvännen, som är från Örebro, har Tessier för bara några veckor sedan blivit pappa till parets andra barn. Därför passade Västerås som stad in perfekt i ekvationen.

– Min flickvän och mina barn är svenska, och de är från området. När Västerås hörde av sig och frågade om jag ville komma behövde jag inte ens fundera, berättar Tessier när Sporten når honom på telefon i Wien.

Men det var heller inte bara den faktorn som VIK hade lite flyt med. Under Tessiers första säsong i Vienna Capitals, 2016/17, var den förre VIK-spelaren Erik Ersberg målvaktstränare i klubben. Sedan dess har 29-åringen alltid hållit ett öga på Gulsvart.

– Jag har följt Västerås lite de senaste åren. Första året i Wien var Erik Ersberg målvaktstränare i klubben, och han pratade alltid om Västerås. Så jag har följt de senaste tre åren, med uppflyttningen från division 1 till allsvenskan och sen det otroliga förra året när de slutade på tredje plats. Jag vet att det är ett vinnande lag som vill vinna och gå uppåt, ta sig till SHL. Där vill jag vara en av nyckelspelarna, så det var ingen tvekan om att det var rätt lag för mig.

Pratade du med Erik Ersberg när frågan kom från VIK?

– Jag pratade faktiskt inte med honom, för det hände så fort. Jag fick samtalet från Västerås på måndagen och skrev på papperna på onsdagen. Det gick så fort så jag kunde inte ringa någon. Men jag visste mycket om Västerås från tidigare när jag var i Rögle och Karlskrona. Det var alltid ett lag man mötte i finaler och kvalserier, och ett lag som alla ville spela i. Nu har jag chansen att göra det.

Kelsey Tessier är annars en person som varit en del i ett tungt kapitel i VIK-historien. Våren 2015 var han en del av det Karlskrona som slog ut VIK i SHL-kvalet. I den fjärde matchen i den hockeyallsvenska finalen var det dessutom han som spelade fram till det 2–1-målet som avgjorde matchserien i KHK:s favör.

– Det var en tuff final, det var en kamp hela vägen. De hade många bra spelare, och som sagt, de gick alltid långt. Som tur var för oss så gick vi upp, men det sög givetvis för Västerås. I år vill jag gå upp till SHL igen med Västerås. Jag vill göra skillnad och vara en del av pusslet i laget på väg mot SHL.

Under karriären har Tessier hunnit vara med om att vinna en hel del. Han vann QMJHL-titeln med Moncton Wildcats under sin tid i den kanadensiska juniorligan, var med om att ta Karlskrona till SHL, och har vunnit den österrikiska titeln under åren i Wien. Han tror själv att det är viktigt för ett lag att ha spelare som varit med och gjort just det förut.

– Jag tror att det är en nyckelkomponent. Du vill ha vinnare i ditt lag. Det är svårt att gå hela vägen och vinna i hockey. I slutspel är det inte enkelt. Alla har ont, men att ha den erfarenheten av att ta sig förbi smärtan man går igenom. Man är blåslagen, men måste ändå ha en positiv attityd och gå genom allt för att göra det bättre. Jag litar på mig själv och vill ta alla med mig, och med det ledarskapet tror jag vi kan gå långt.

Med ett barn som inte ens är en månad gammal är Tessier och familjen fortfarande kvar i Wien. Exakt när han anländer till Västerås vet han inte själv ännu.

– Det är nästa steg. Vi måste kolla upp flyg och såna grejer, men jag tror att det blir tidigt i juli. Jag kommer tidigare för att vi ska komma till rätta, och jag vill komma in tidigt och träna med killarna. Få igång processen tidigare i stället för att komma hit när försäsongen börjar. Jag kommer hellre hit tidigare.