Betyg på VIK:s silly season så här långt – lagdel för lagdel: "Måste fortfarande få in spets"

MISSA INTE VÅR DOKUMENTÄRSERIE - #INSIDEVIK - AVSNITT 10:

Patrik Zetterberg har nått ungefär halvvägs i sitt arbete med att plocka in nya spelare till VIK inför den kommande säsongen.

Hittills har fem nyförvärv presenterats för Gulsvart, och gissningsvis är det ungefär lika många till som ska in. Om VIK precis som förra säsongen ska inleda med 8 backar och 14 forwards behöver Zetterberg sajna ytterligare en back och fyra forwards – givet att inte fler spelare försvinner till SHL.

Halvvägs in i värvningsarbetet känns som ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera över vad sportchefen egentligen har åstadkommit så här långt. Det är därför dags att sätta betyg på Patrik Zetterbergs arbete med de olika lagdelarna så här långt under silly season.

Betygsskala

5 – SHL-mässigt

4 – Utmärkt

3 – Bra

2 – Godkänt

1 – Underkänt

Målvakter

In: Emil Kruse (Västervik), Jesper Myrenberg (Linköping J20)

Ut: Samuel Ersson (Brynäs), Marcus Dahlbom (VIK letar lösning)

Kommentar: Att ersätta Samuel Ersson och den säsong han hade i Gulsvart lär visa sig omöjligt. Men något som inte alls är omöjligt är att Patrik Zetterberg har satt ihop ett målvaktspar som totalt sett kommer vara starkare än det laget mönstrade förra säsongen. Emil Kruse är nog en så pass beprövad målvakt som VIK maximalt hade kunnat få in, och i Jesper Myrenberg har man plockat in en målvakt som man redan känt på och till viss del vet vad han går för. Det här är ett målvaktspar som troligen kommer att kunna dela betydligt mer på speltiden än vad firma Ersson/Dahlbom gjorde under säsongen, när Dahlbom inte alls kom upp i nivå. Det kommer att gynna båda målvakterna, och hela laget. En sak man dock inte ska glömma bort är att Emil Kruse faktiskt bara har en säsong där han presterat på absolut toppnivå i allsvenskan. Så även om värvningen utifrån ser väldigt stabil ut finns inga garantier för att han återupprepar förra säsongens succé.

Betyg: 4

Backar

In: August Nilsson (Karlskrona), Josef Ingman (Karlskrona)

Ut: Alexander Lindelöf (Brynäs), Acke Ringström (klubb ej klar), Jesper Appel (klubb ej klar), Jonas Liwing (klubb ej klar).

Kommentar: Tappet av Alexander Lindelöf kommer att bli kännbart för VIK. Men det är långt ifrån omöjligt att Josef Ingman mer eller mindre kommer gå rakt in och ersätta i den rollen Lindelöf spelade. Även värvningen av August Nilsson ser på pappret bra ut, men det är knappast en spelare som har imponerat så pass mycket att halva SHL var där och ryckte i honom samtidigt som VIK. En stabil allsvensk back i nuläget – men med potential att bli betydligt mer än så. Betyget på backsidan har fortfarande potential att bli väldigt högt innan sommaren är över. En spelare till ska in, och hittar man en spelare av Liwings kaliber eller till och med högre än så står det helt utan tvivel att VIK har uppgraderat sin backsida från fjolåret. En spelare av Liwings kaliber skulle förstås fortfarande kunna bli just Jonas Liwing, som inte är helt avskriven.

Betyg: 3

Forwards

In: Daniel Öhrn (Tingsryd).

Ut: Lukas Zetterberg (Brynäs), Mikael Frycklund (Linköping), Fredrik Hetta (klubb ej klar), Anton Svensson (Tingsryd), Johan Skinnars (klubb ej klar), Kalle Östman (uppges klar för Djurgården).

Kommentar: Det är på forwardssidan som Patrik Zetterberg har det stora jobbet kvar att göra. Daniel Öhrn som har kommit in har visserligen en starkare säsong i ryggen än någon av centrarna som värvades förra säsongen hade. Men man får så klart inte glömma vilka spelare det är som har lämnat klubben. Det är visserligen inte officiellt att Kalle Östman lämnar, men allting talar för att centern är klar för Djurgården och kommer att presenterat när SM-finalen är över. Tillsammans med Lukas Zetterberg och Mikael Frycklund innebär det att de tre spelarna som allra mest bar lagets offensiv försvinner inför kommande säsong. Patrik Zetterberg måste fortfarande få in flera spetsspelare, eller mer troligt sådana med potential att ta ytterligare kliv och bli det. Och om dessutom Marcus Bergman, som det ryktats om, lämnar VIK kan Zetterberg komma att ha en jobbig sommar framför sig. Ännu finns dock ingen anledning till oro – även om betyget så här långt inte kan bli mer än godkänt på forwardssidan.

Betyg: 2