Hjälmarens FiskarAnna utsedd till Årets bonde för sitt hållbara fiske: ”Jag kan inte ha ett bättre jobb”

I år har en rad livsmedelsföretag och certifieringsorganisationer gått samman och bildat något som heter ”Årets bonde".

Enligt hemsidan är det en tävling som ”syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Målet är att visa hela cirkeln, från jord till bord samt att involvera primärproduktionen och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan – Restauranger, offentliga måltider och dagligvaruhandeln.”

I sex olika kategorier har det nominerats välförtjänta personer och även jordbruksföretag. Bland de nominerade fanns bland andra lammproducenterna Anna och Tomas Olsson från Kungsör, Fredrik Andersson, spannmålsbonde från Viby och Lena Ryberg-Ericsson och Anders Ericsson från Köpings musteri.

I kategorin fiske och skaldjur nominerades Hjälmarens FiskarAnna och helt nyligen blev hon utsedd till Årets bonde bland de tio nominerade i den kategorin.

– Helt fantastiskt. Jag fick en chock bara av att bli nominerad i den här tävlingen, berättar Anna när Bbl/AT följer med henne under ett arbetspass.

Den här dagen är det flera bottengarn, ryssjor, som ska vittjas. Det är ett hårt och slitsamt jobb som hon mestadels utför på egen hand. Huvudfångsten är gös, fisken som är något av ett signum för Hjälmaren.

Sedan 2006 är gösen från Sveriges fjärde största sjö MSC-märkt. Då var det första gången i världen som en insjöfisk fick märkningen som innebär att fisket bedrivs på ett hållbart sätt. Sedan 2017 har både Mälaren och Vänern följt efter.

– Det är otroligt viktigt att vi fiskar på ett hållbart sätt och informerar om det. Det är viktigt för hela världen. Vad ska vi annars leva av i framtiden.

Anna är med i ett forskningsprojekt som bedrivs på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som går ut på att vid vissa tillfällen mäta och väga all fångad gös. Det är en bit i arbetet med att säkra ett hållbart fiske. Ett annat är att fiska med nätmaskor som är större än 60 millimeter och att slänga tillbaka all gös som är under 45 centimeter.

Anna är 17:e generationen som bedriver fiske på Hjälmaren och nu har hon haft sin yrkeslicens i snart tio år. Det var dock inte självklart att hon skulle bli fiskare, som sin pappa Björn.

– Jag jobbade i närmare tio år på Volvo i Köping. Hösten 2010 började jag med kräftfiske på hösten i egen regi, sedan pappa tyckt att jag kunde bli fiskare. 2011 fick jag ut min yrkesfiskelicens och det är det bästa jag gjort. För mig finns det inget annat och jag kan inte tänka mig något bättre jobb där man får leva mitt i naturen och följa alla årstidsskiftningar.

Det är länge sedan Anna flyttade från ön Valen mitt i Hjälmaren och hon bor i stället mitt i skogen, sydväst om Kungsör med sin familj. Så dagarna börjar med att skjutsa barnen till skolan i Köping och sedan resan till båten, som ligger i Räfsvik.

Som 39-åring tillhör hon de yngre yrkesfiskarna i Hjälmaren, men det är en föryngring på gång, trots att det är ett slitsamt och farligt yrke.

– Än så länge har jag inte ramlat i sjön och jag använder mig nog av svävaren lite mer än många andra, som säkerhet. På något sätt blir jag trygg i det jag håller på med hela dagarna, men det tar hårt på en när man tänker på att farfar, farbror och en kusin drunknade, säger hon med en djup suck.

2020 har varit ett märkligt år, även för Anna. Coronan har gjort att restaurangerna inte köpt lika mycket gös som vanligt och Hjälmarens vattennivå har varit väldigt låg. Yrkesfiskarna har stora problem eftersom bryggor och lastanordningar inte är dimensionerade för det låga vattenståndet. Många fiskeredskap är inte heller konstruerade för mindre vattendjup.

– Men det är inte bara oss det påverkar. Hela eko-systemet tar stryk av sänkningen. I våras var det högt vatten när gäddorna skulle leka och sedan sjönk det så snabbt så många blev fast på grunt vatten. Fiskynglen tog också stryk på grund av vattennivån.

I slutet av oktober får Anna lägga fiskeriet åt sidan under några dagar. Då är hon bjuden på coronasäkrad prisutdelning i Malmö. Dels ska hon få pris som Årets bonde i kategorin fiske och skaldjur, dels ska det avslöjas vem som tar hem titeln oavsett kategori.

– Oj vad spännande. Kanske inte så mycket själva tävlingen, utan det jag ser fram mot mest är att utbyta tankar och idéer med andra människor.