Hemtjänstpersonal känner sig orättvist utpekade: ”Cheferna vet att det var stora problem med larmen”

Som Bärgslagsbladet/Arboga tidning tidigare har berättat hittade hemtjänsten en person död på morgonen den 3 juli. Personen hade kvällen innan larmat hemtjänsten via det gamla larmsystemet som var på väg att bytas ut.

– Det var krångligt att logga in, ibland stod det bara och snurrade och många gånger kom man inte in alls. Det fanns heller inget krav på att vi skulle logga in i det gamla systemet. Chefen sa bara att det var bra om vi loggade in någon gång utifall det fanns personer som hade larmet kvar, säger några personer från larmgruppens nattpersonal.

Enligt nattgänget fick de heller ingen information om att obesvarade larm inte längre gick över till Kolsvas hemtjänst, något som de såg som en backup-funktion. Den kopplingen försvann i samband med övergången till det nya larmsystemet.

– Det mejlet fick vi först den 1 september, säger en person från nattpatrullen.

Även Camilla Dahl, facklig företrädare och förhandlingssamordnare för fackförbundet Kommunal i Köping, är kritisk till hur cheferna har agerat efter det missade larmet och dödsfallet.

– Cheferna vet att larmsystemet har stora brister, ändå väljer man att hänga ut sina medarbetare i och med att man säger att de aldrig loggade in i det gamla systemet, något man inte ens kan veta eftersom det ibland inte gick att logga in. Dessutom fanns det inte något krav på att göra det. Det skapar osäkerhet och otrygghet. Vid en så stor förändring som byte av larmsystem ska det göras en riskanalys, och den har man inte gjort. Ser man att det finns risker med bytet ska det bland annat finnas en backup, och den som fanns, hemtjänsten i Kolsva, tog man istället bort.

Hon fortsätter:

– Som jag ser det finns det också stora brister i utredningen när det gäller rutiner och dokumentation. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att larmsystemet är säkert, nu visste man att det inte fungerade som det skulle, trots det ligger det ingen tyngd på det i utredningen. Istället har man lagt över allt ansvar på personalen för ett system som inte fungerar.

Hon anser också att utredningen efter det missade larmet, den som har skickats till Inspektionen för vård och omsorg som en Lex-Sara-anmälan, skulle ha gjort av någon oberoende person, inte av Eva Saaw, kvalitetschef inom vård- och omsorg i Köping.

– Som jag ser det är hon jävig, säger Camilla Dahl.

Cissi Alm, huvudskyddsombud för vård och omsorg i Kolsva, anser också att cheferna har agerat fel.

Nattpatrullen menar också att de glöms bort när ny information skickas ut, det hålls heller inga personalmöten på kvällstid.

Enligt utredningen som skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, menar enhetschefen att mejlet som skickades ut den 15 juni, om att båda apparna skulle användas, skrevs ut och anslogs på nattpatrullens skrivbord.

Stämmer inte det?

– Nej, det gör det inte. Hade vi fått mejlet hade vi förstås loggat in på båda apparna, säger en av personerna i larmgruppen.

– När vi klagar på bristen på information får vi höra att det är upp till oss att hålla oss informerade, men ofta måste man ta nycklarna och åka ut direkt när vi kommer till jobbet, det finns ingen tid att kolla mejl, särskilt inte om man inte får några signaler om att det finns viktig information, fyller en annan i.

Hur vill ni att det ska fungera för er på natten?

– Om en person satt inne på kontoret och kollade datorn skulle inga larm missas. Den tiden skulle till exempel kunna schemaläggas så att man turas om och byter av varandra under natten. Det har också sagts att vi ska få paddor så vi kan kolla larmloggen när vi är ute, men det har vi inte fått.

Hur ofta är det sagt att ni ska kolla missade larm i datorn på kontoret?

– Vi har alla arbetsuppgifter inlagda i den nya appen men där finns det ingen angiven tid för att åka till kontoret och kolla larmloggen. Så den arbetsuppgiften och tiden finns inte. Chefen har sagt att vi får åka in och kolla när vi kan, därför kan det ta timmar innan det blir gjort. Det ligger en lista där vi ska anteckna när vi har kollat larmloggen, men vi ska göra det när vi får tid över.

Personerna från nattpatrullen, som uttalar sig i artikeln, har valt att vara anonyma eftersom de känner oro för hur kritiken tas emot av cheferna.