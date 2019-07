Hellgren i nygammal roll – både lättad och besviken efter poängtappet: ”Vi ligger på”

BILDEXTRA: Dramatisk avslutning när VSK kryssade – se de bästa bilderna från matchen här

VSK hade kommandot under stora delar av matchen mot Jönköping Södra i återstarten av Superettan.

Men hemmalaget skulle hamna i underläge två gånger om. Först efter att Al-Ammari satt en vacker frispark i krysset. Filip Tronêt kvitterade minst lika vackert med ett skott som gick in via ribban.

I den andra halvleken när VSK låg på för ett ledningsmål skulle istället Jakob Orlov sticka igenom och sätta 1–2.

Trots de dubbla underlägena skulle hemmalaget inte vika ned sig. Inbytte Karwan Safari stötte in 2–2 från nära håll i 90:e minuten.

Lagkamraten Jonas Hellgren var både nöjd och besviken efter matchen.

– Ja det blev lite svängigt men skönt att få med sig en poäng när det blir en sådan här match. Jag tycker vi har kontroll speciellt i första, de gör ett jättefint frisparksmål men jag tycker vi ligger på, skapar chanser och har bättre spel, säger han.

Ni kliver ut idag och tar tag i matchbilden hemma mot ett topplag, håller du med om den bilden?

– Jönköping är ett jättebra lag som har spelat ihop länge men vi är också ett jättebra lag och det visar vi här hemma. Men tråkigt att inte få med oss tre poäng faktiskt men nu är det bara att ladda om inför nästa.

TV: Moggias domarbesvikelse – och experten om drömmålet som kunde dömts bort: "Ny regel"

Hellgren berömmer VSK:s svar på det sena 1–2-målet. Det var bara minuter kvar men ändå syntes en tydlig beslutsamhet och inga tecken på stress.

– Det är jättetungt att släppa in 1-2 där i 89:e men jag tycker vi visar vilken bra grupp vi är och att vi är starka mentalt nog att ställa om köra på. Vi får en chans och Karre (Karwan Safari) gör ett jätteviktigt mål och vi får med oss en poäng. Det är kanonbra.

VSK hade gjort en del förändringar i startelvan från senast, en av dem var att Jonas Hellgren klev in på offensivt mittfält. Som tia bakom Brian Span och Filip Tronêt som huserade på topp.

– Ja det var lite tillbaka på den gamla goda tiden att få spela offensivt men det kändes bra. Vi hittade ett bra samspel med att både möta och gå i djupet och få lite rotation då.

Ser du framemot att fortsätta i den rollen?

– Jag spelar där de sätter mig, inga problem man vill vara med på plan och bidra till att försöka vinna poäng, säger Jonas Hellgren.

Matchfakta

Västerås SK–Jönköping Södra 2–2 (1–1)

Mål: 0–1 (25) Amir Al-Ammari, 1–1 (34) Filip Tronêt, 1–2 (88) Jakob Orlov, 2–2 (90) Karwan Safari

Varningar, VSK: Carlos Moggia, Ilir Berisha, Filip Tronêt

Varningar, JSIF: Alexander Jallow, Sebastian Crona

VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Ilir Berisha, Calle Svensson – Ravy Tsouka, Filip Ottosson, Jonas Hellgren (ut 87), Carlos Moggia, Dennis Persson – Filip Tronêt (ut 78), Brian Span (ut 87).

Ersättare: Jesper Florén, Karwan Safari (in 78), Daniel Svensson, Boris Ljevar (in 87), Douglas Karlberg (in 87), Emil Skogh, Samuel Holm.

Publik: 2128