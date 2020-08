Hästgård utanför Köping mest klickad under förra veckan – mäklaren: ”Första budet kom bara några minuter efter visningen”

Under den här sommaren har efterfrågan på fritidshus skjutit i höjden, men under förra veckan var det ett hus på landet som lockade flest att klicka in på bostadssajten Hemnet. Stulsta 10 utanför Köping, som marknadsförs som en hästgård, fick hela 9 628 klick.

– Läget, att det är välskött och att det finns stall och garage är några av förklaringarna till det stora intresset, säger fastighetsmäklaren Paulina Sjölin vid Svensk Fastighetsförmedling.

Hon säger att området är attraktivt för den som vill bo på landet.

– Det är fina omgivningar samtidigt som det inte så ofta är något till salu där.

Bostadshuset på 85 kvadratmeter rymmer fem rum, varav tre sovrum. Tomten är på 45 400 kvadratmeter.

– Samtidigt som det inte är för stort så finns de utrymmen som folk som vill bo på landet efterfrågar. Det går till exempel att ha häst, får eller höns om man vill det.

Den sista biten fram till fastigheten är grusväg, vilket enligt Paulina Sjölin gjorde att några av spekulanterna valde att tacka nej.

– Men det var 46 sällskap på visningen, och första budet kom bara några minuter efter att visningen var avslutad. Så vi har en bra budgivning på fastigheten.

46 sällskap, är det rekordmånga?

– Ja, närapå. Och eftersom vi är noga med att följa restriktionerna kring corona tog visningen flera timmar. Det får inte vara för många personer inne i huset samtidigt så vi delade upp visningen och slussade in personer under olika tider.

Vilka är det som lockas av bostaden?

– Det var mest personer från trakten, exempelvis Hallstahammar, Surahammar, Köping, Kolsva och personer som har vuxit upp i området. Men vi hade också något par från Stockholm som kunde tänka sig att använda det som fritidshus till att börja med för att kanske flytta dit senare.

Köping

1. Hus, Stulsta 10, fem rum, 85+14 kvm, 2 195 000 kronor: 9 628 klick.

2. Hus, Norrmarken 2, sex rum, 140+35 kvm, 1 495 000 kronor: 8 187 klick.

3. Hus, Sjövägen 18, fyra rum, 78+6 kvm, 3 500 000 kronor, (såld för 4 550 000 kronor) : 7 671 klick.

4. Hus, Bergslagsvägen 22, åtta rum, 230 kvm, 2 195 000 kronor: 6 432 klick.

5. Hus, Västlandavägen 52, ett rum, 38 kvm, 895 000 kronor: 5 966 klick.

Arboga

1. Hus, Ålhammarsvägen 56, fyra rum, 82+10 kvm, 3 350 000 kronor: 3 834 klick.

2. Fritidshus, Johannisberg 223, 1 rum, 35 kvm, 495 000 kronor: 3 705 klick.

3. Hus, Hästnäsvägen 3, tre rum, 88 kvm, 1 495 000 kronor: 2 865 klick.

4. Hus, Mariehemsvägen 4, fyra rum, 117,5 kvm, 2 995 000 kronor: 1 531 klick.

5. Bostadsrätt, Kapellgatan 24 B, två rum, 57 kvm, 275 000 kronor: 1 272 klick.

Kungsör

1. Hus, Stallmästaregatan 4, fem rum, 135+68 kvm, 1 695 000 kronor: 1 793 klick.

2. Hus, Virkesgatan 3, fyra rum, 101 kvm, 1 350 000 kronor: 1 736 klick.

3. Hus, Siktvägen 19, sju rum, 171+99 kvm, 2 450 000 kronor: 1 542 klick.

4. Hus, Granö 157, ett rum, 50 kvm, 595 000 kronor: 1 135 klick.

5. Hus, Humlegatan 4, fem rum, 146+157 kvm, 2 450 000 kronor: 552 klick.