Hårdrockssångare från Kungsör sjunger om dödssynder

Robert Vahlberg, 51, är uppvuxen i Eskilstuna men bor sedan en tid tillbaka i Kungsör. På kammaren har han en liten inspelningsstudio där han spelar in sin sång. Förra året bildade han ett band tillsammans med musikern och producenten Michael Svedberg, 53 år. De kallar sig själva för det latinska namnet Nomen Nescio, NN, som betyder inget namn.

– Vi skulle heta något med anonym, det tyckte vi var kul. När vi hittade det latinska namnet tänkte vi att det blir bra. Bandnamnet är svårt att komma ihåg, men ett coolt namn, säger Robert Vahlberg.

Nyligen släppte Nomen Nescio band singeln Greed (girighet) och det är den fjärde singeln om de sju dödssynderna.

– Jag är sångare och låtskrivare. Micke gör musiken och mixar, men jag kommer med idéer ibland. Vår musik är svår att stoppa i ett fack, men jag beskriver det som industrirock med lite vibbar av Kraftwerk. Låtarna har tunga riff och hårdrockssång på det.

Nomen Nescio är inte knutna till något skivbolag, men de sprider sin musik på den internationella marknaden och intresset för bandet växer sig allt starkare. Enligt Robert spelas deras singlar på ett trettiotal radiostationer.

– I Tyskland är vi som störst, men vi spelas mer och mer i USA, Storbritannien, Australien med flera. Nyligen var jag med i en radiointervju i Indiana i USA, där programledaren sa att de hade några miljoner lyssnare, då blev jag lite nervös.

Pandemin satte käppar i hjulet för duons musikskapande, men tack vare digitala verktyg har Robert kunnat skicka material till Michael, som satt ihop allt i sin studio. Så har de tillsammans skapat grunden för den kommande konceptskivan ”7 deadly sins”.

Den nyss släppta ”Greed”, var den första texten Robert skrev, det var utifrån denna låttitel som de två tillsammans kom på en inriktning för debutskivan.

– Jag läste om en person som tjänar mycket pengar och tänkte: Kan han inte dela med sig? Vissa människor drar sig inte för något, bara vill ha mer och mer. Att skriva om dödssynderna har jag gjort med en modern tolkning, inte ur ett religiöst perspektiv.

Han beskriver en del av innebörden i sina texter.

– Lust kan alla känna och det är naturligt. Ilska, istället för att hämnas le åt hemskheter och släpp taget. Högmod, pride, kan man tänka att trots pandemin lever vissa precis som de alltid gjort och har fester, de respekterar inte sina medmänniskor.

Med texterna vill de utmana att släppa taget om värdsliga mått och rå om dig själv.

– Screw the limits och använd sunt bondförnuft, säger Robert.

Intresset för hårdrock har hängt med Robert sedan barnsben. 70-tals rocken har varit en stor del av hans liv.

– Kiss och Thin Lizzy har jag lyssnat mycket på. När radiokanaler och musikkritiker nu beskriver vår musik omnämns den som elektrorock. Vi har försökt att hitta en unik stil, men det finns många band med liknande sound därute.

Fakta om Robert Vahlberg

Bor: Villa i centrala Kungsör

Bästa med att bo i Kungsör: Lugnt och skönt. Orten ligger bra geografiskt med bra kommunikationer, det är lätt att ta tåget till Stockholm.

Från: Eskilstuna.

Ålder: 51 år.

Jobbar: Sångare, låtskrivare, men arbetar också på Systembolaget.

Senaste bandet: Heavy metal-bandet Black smith leagacy i Helsingborg, där han var sångare. Bandet är upplöst.

Får inspiration av: Filmer, serier, vardagliga händelser såsom att tjuvlyssna på folks konversationer på tåg, egenupplevda saker som jag gärna ger någon fiktion i låttexter.

Kommande: Fullängdsplattan ”7DS” som kommer att presentera en låt per dödssynd plus en åttonde bonuslåt. Beräknas släppas under våren/sommaren 2021.