Händelser vi minns: Ovanligt många barn kom till världen på BB i Köping – lilla Ida från Kolsva sist ut

Inte sedan 1976 hade det fötts så många barn på Köpings sjukhus som under 1992. När Ida Utter från Kolsva föddes under årets allra sista förmiddag kunde personalen räkna in 774 födslar. Något som gladde kvinnoklinikens chef Karl-Axel Ingemansson.

– Det visar väl att vi är uppskattade, sade han i artikeln som var publicerad i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning den 5 januari 1993.

Han hade inget svar på varför så många barn föddes i Köping just det här året, men trodde att en del av förklaringen var att flera från Västeråsregionen hade valt att föda här. Han trodde att blivande föräldrar bland annat avskräcktes av Västeråsregeln att mamman endast fick vara kvar på BB i 72 timmar, men också att flera tyckte att det var mysigare att föda på ett mindre sjukhus.

Av alla barn som föddes i Köping under 1992 kom drygt 20 procent från andra sjukhusregioner.

1992 var dock långt ifrån något rekordår. Under slutet av 60-talet och början av 70-talet föddes mer än 1 100 barn om året på sjukhuset, sedan gick antalet födslar ned under flera år. Och någon återgång till över tusen födslar om året skulle det inte bli. Enligt Karl-Axel Ingemansson var 800 rimligt med tanke på lokalerna, de nya kraven och för att de skulle kunna klara det med befintlig personal.

Så småningom lades BB i Köping ner och blivande föräldrar fick och får fortfarande söka sig till andra sjukhus.