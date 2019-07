Hammer: Verkligheten är ikapp Indianerna – Tai Woffindens självförtroende är värt mer än all laganda i världen

Kroppsspråket och blickarna sa det mesta. Fyra raka förluster har satt rejäl press på Indianerna och stämningen i depån efteråt var tryckt, på gränsen till uppgiven. Självförtroendet från den fantastiska säsongsinledning är spårlöst försvunnet.

Problemet är egentligen inte att Indianerna har förlorat fyra speedwaymatcher. Det kan man göra under en säsong och ändå nå framgång. Men oavsett om man intalar sig det, så blir det värre när man förlorar fyra i rad. Det tär mentalt, men framförallt är det också sättet man förlorar på som spelar roll.

Även om siffrorna i hemmaförlusten mot Smederna var förhållandevis små, så har Indianerna egentligen inte varit nära i de här matcherna. Det från att man kört över allt motstånd och kryssat borta mot Västervik som stormar mot serieseger. Den kontrasten har blivit stor och svår att hantera.

Vad är skillnaden då?

Ja, det finns såklart en förklaring som känns tydligare än alla andra: Tai Woffinden är fortsatt skadad och kan inte åka speedway på några veckor till.

Redan förra säsongen började Indianerna etablera ett adelsmärke i form av att lagandan ska vara receptet för framgång. Med varje ny förare man plockade in vägde man noga in vad denne hade för personlighet för att kunna passa in i gruppen på ett bra sätt. Speedway kan ibland anklagas för att vara en individualistisk lagsport, men Indianerna ville motbevisa det och verkligen bygga ett lag.

Och jag tror verkligen på det konceptet. Ju starkare man är tillsammans, desto bättre hanterar man motgångar. Och det måste man göra under en säsong för att nå långt.

Men nu är verkligheten ikapp Indianerna. Det går inte att komma hur långt som helst på att ha en bra sammanhållning mellan förarna. Det är som sagt viktigt, men det finns än viktigare saker.

Lagledaren Peter Johansson har hela tiden sagt att Tai Woffinden är oersättlig. Det är nog ingen som säger emot det, men att han var exakt så här viktig för Indianerna är ändå något förvånande. Man vann förvisso första matchen efter Woffindens skada, men sen har man fallit ihop fullständigt.

Det är också där som den regerande världsmästaren är en nyckel. Inte bara att han match efter match är dominant på banan, britten har också ett självförtroende av rang. Något som verkligen smittade av sig på resten av laget i inledningen, men som försvunnit i takt med att förlusterna ramlat in.

Nu behöver Indianerna två saker. Först måste de vinna mot Rospiggarna på tisdag och det ska de kunna klara utan Woffinden. Bara att ta sig ur den här svackan skulle ge förarskaran en liten boost. Därefter behöver man en mirakelkur för att få tillbaka Tai Woffinden.

Utan honom blir det svårt för Indianerna att rå på tuffare motstånd. Dessutom vore det nog bra för honom själv att få någon match i slutet av grundserien innan slutspelet väl drar igång. Med en frisk och självsäker Tai där, tillsammans med en härlig känsla i laget, då kan Indianerna alltjämt gå riktigt långt.