Fiskförsäljningen får en fortsättning: ”Det här slutade bättre än vi kunnat tro”

Under slutet av 2018 tog Gösens fisk farväl av kunderna och den ambulerande fiskförsäljningen i nästan hela Västmanland såg ut att vara förlorad. Lita på att det var många som lite överraskande fick se den välkända lastbilen rulla in enligt den gamla tidtabellen under torsdagen. ”Allt blev klart i onsdags och nu blir det en fortsättning”, säger tidigare fiskhandlaren Anders Holmberg.