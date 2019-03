Båtägare i Kungsör fann en kniv i dyna inne i båten – flera rapporterar om liknande inbrott

Anmäl text- och faktafel

Det polisanmälda inbrottet ska ha skett någon gång mellan den 8-17 mars. Inbrottstjuven eller tjuvarna ska ha gått in i båten via en olåst dörr och sökt igenom båten. Ägaren kan inte säga om något saknas. I polisanmälan står det inte om personen eller personerna som varit in i båten orsakat oreda. Ägaren har bland annat upptäckt att en kökskniv var satt i en dyna inne i båten.

På Facebook skriver flera båtägare att de under helgen som var haft besök av obehöriga inne i sina båtar på Kungsörs segelklubbs båtvarv, som ligger på Fredsgatan. Det ska röra sig om båtar som ligger på land.

Likt denna polisanmälan framkommer det inte av de två inlägg som gjorts på Facebook att något ska ha blivit stulet, men att de objudna gästerna ställt till oreda. Polisen hade på måndagen inte fått in fler anmälningar.