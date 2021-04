GUIDE: Allt du behöver veta om vaccinationen: ✔ Turordning ✔ Tidsbokning ✔ Reservlistan

Anmäl text- och faktafel

Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser. Det är Folkhälsomyndigheten som står bakom rekommendationen till prioriteringsordning för de olika faserna och då utgått från risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Just nu pågår vaccinationen i fas två i Västmanland.

Jonas Ekström är vaccinsamordnare i Region Västmanland och det är han som har svarat på frågorna.

1. Vilka kan boka tid för vaccin just nu?

– Just nu vaccinerar vi personer som är mellan 70-79 år. Alla som är 75 år eller äldre får ett brev med bokad tid. De som är 70-74 år får själva boka tid på 1177.se eller via vaccinationsbokningen på telefon 021-4818700. Observera att man inte kan ringa 1177 för att boka vaccinationstid.

2. Vad ska jag göra om jag inte kommer fram på numret till vaccinationsbokningen?

– Du kommer nu direkt få besked på vaccinationsbokningen på telefon om det inte finns några lediga tider. I så fall får man försöka igen om några dagar. Vi har haft problem under de senaste dagarna med att många fått meddelandet att ”vår kö är fylld för dagen” beroende på hög belastning, men nu ska man i stället få besked om det är fullbokat om det är det.

3. Är det någon speciell dag i veckan när nya tider läggs ut?

– Tyvärr ingen speciell dag för närvarande, men vi hoppas snart ha så stabila leveranser att vi kan ordna det så.

4. Kan jag och min sambo boka in oss samtidigt så vi slipper åka till mottagningen två gånger?

– Om ni tillhör den grupp vi just nu vaccinerar (70-79 år) kan ni göra det. Om ni är 75 år eller äldre får ni en bokad tid, och där har vi tyvärr inte haft möjlighet att kalla alla i ett hushåll på närliggande tider. Det går förstås att boka om tiden via webben eller vaccinationsbokningen på telefon, men då är risken att man får en tid längre fram.

5. Hur fungerar det med dos två, måste jag boka den sprutan också?

– Nej, den tiden får du direkt i samband med att du får dos ett.

6. Astra Zenecas vaccin är stoppat för dem som är yngre än 65 år, men jag är yngre än 65 och har fått en dos av det vaccinet innan det stoppades. Vad händer med min andra dos?

– Just nu är det oklart. Vi väntar på besked från Folkhälsomyndigheten och kommer meddela alla under 65 som är planerade för dos två med Astra Zenecas vaccin när vi vet mer. Det kan hända att man får dos två med ett annat vaccin.

7. Jag har haft blodproppar tidigare, kan jag ta Astra Zenecas vaccin?

– Ja, om du är 65 år eller äldre. Just nu finns inga andra begränsningar för användningen av Astra Zenecas vaccin, annat än att vi inte ger det till personer under 65 år. De fåtal personer (cirka 20 personer på 20 miljoner givna doser) som drabbats av det ovanliga tillståndet med blodproppar och blödningar, har varit under 55 år och tidigare friska. Det är ännu inte klarlagt om det finns någon koppling till vaccinet, men risken för att drabbas av dessa extremt ovanliga biverkningar är mycket lägre än risken att drabbas av svår sjukdom och död i covid-19.

8. Hur lång tid uppskattar ni att fas två av vaccineringen kommer att ta?

– Större delen av april, lite beroende på hur mycket vaccin vi får.

9. Vilka innefattas i nästa fas, fas tre?

– I fas tre ingår alla som är 60-64 år, samt de mellan 18-59 år som har något tillstånd som ger ökad risk för svår covid-19 sjukdom.

Folkhälsomyndigheten anger följande tillstånd:

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

Kronisk lungsjukdom såsom kol samt svår och instabil astma.

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel cystisk fibros, extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

Kronisk lever- eller njursvikt.

Diabetes typ ett och typ två.

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Downs syndrom.

10. Jag innefattas i fas tre! Kommer jag bli kallad på något sätt när det är dags för mig?

– Vi kommer meddela via brev och information på 1177.se när det är dags för personer i fas tre att boka tid för vaccination och hur man då går tillväga.

11. Den som har fyllt 65 år och är folkbokförd i Västmanland kan anmäla sig till reservlistan via 1177.se. Hur fungerar reservlistan?

– Vi fyller på listorna i journalsystemet på respektive mottagning utifrån de anmälningar vi fått in. När restdoser uppstår, går personalen in i listan och ringer upp personer på listan. Man går i åldersordning; de äldsta rings först. Om den första på listan inte har möjligt att komma, ringer man nästa person osv, tills man har fått in det antal som matchar antalet tillgängliga restdoser. Man är kvar på listan tills man blivit vaccinerad. Som vi tidigare meddelat, kan man inte välja vilket vaccin man får. Om man tackar nej till ett visst vaccin tas man bort från listan.