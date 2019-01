Hemmet i Lunger gick under klubban i somras – nu visas auktionen på tv: ”Jag vet inte om jag vågar titta”

Bonnauktioner är ett populärt nöje under sommaren. Extra populär blev gårdsauktionen i Bokärr, vid Lungers hamn en dag i juli förra sommaren. Anledningen var att Sveriges television spelade in ett avsnitt i serien ”Auktionssommar” under auktionen. Tisdag kväll 20.00 visas resultatet på SVT1.