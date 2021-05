Gehrke i första stora intervjun: ”Det handlar om att sälja en dröm”

– Jag har vandrat den här vägen med Jämtland tidigare. Det finns ingenting som säger att det inte går att bygga samma sak i Köping som man gjorde i Östersund, Luleå eller Borås.

Torbjörn Gehrke kommer till ligaföreningen Köping Basket med en vision. Eller, mission, om man så vill.

Med 20 års erfarenhet från svensk toppbasket (33 år om man lägger till den egna spelarkarriären) vet han vad som krävs för att göra så kallade resor. Bygga kultur – och så småningom också framgång.

Detaljerna i det nya kontraktet håller han för sig själv, men betonar att engagemanget i Köping Basket är på sikt, från båda håll.

Och det handlar inte enbart om att utföra ett arbete vid sidan av planen.

– Jag tror inte att jag har plockats hit för att bara coacha ligalaget. Det finns det mängder av tränare som är bättre skickade att göra. Däremot vågar jag påstå att få slår mig på fingrarna när det kommer till att se helheten. Att förstå vad som krävs för att skapa ett intresse som håller över tid, säger Torbjörn Gehrke.

Det finns en anledning till varför Jämtland heter just Jämtland. Det tänket, att gå utanför kommungränsen, behöver vi ha även i Köping.

Ett par punkter ser han som viktigare än andra. Självinsikt är den tydligaste och där tycker Torbjörn Gehrke att Köping Basket ligger helt rätt.

– Jag har fått den bilden. Styrelsen har satt ett mål, men förstår att det krävs tid, hårt jobb och tålamod för att ta sig dit. Jag ser klara likheter mellan situationen i Köping och i Östersund och Jämtland, när jag kom dit en gång i tiden, säger Torbjörn Gehrke.

Som menar att mycket handlar om att ”sälja en dröm”.

Att paketera både Köping som stad och förutsättningarna i ligalaget, för att kunna attrahera såväl spelare som publik och sponsorer.

Storytelling, men såklart också resultat. Det är Torbjörn Gehrkes melodi.

– Kan vi erbjuda riktigt bra träningsmöjligheter, ordentligt drag på matcherna och få igång snacket på stan, då är mycket vunnet. Jag tror också att det är extremt viktigt att sprida intresset inom hela Mälardalen. Det finns en anledning till varför Jämtland heter just Jämtland. Det tänket, att gå utanför kommungränsen, behöver vi ha även i Köping.

Framgång föder ofta framgång och visar vi inom basketen att det faktiskt går att slåss mot de större klubbarna kan vi dra med oss andra föreningar.

LÄS MER: Stars får flytta in i den nya hallen

En förutsättning för att skruva upp det intresse som redan finns, eller åtminstone fanns innan pandemin, handlar om den nya arenan. Köping Bad och Sport.

Torbjörn Gehrke har följt den lätt spända hallfrågan med stort intresse.

– För spelarna tror jag inte att det kommer att bli en sådan jätteskillnad. Däremot kan vi skapa en helt annan produkt i den nya hallen. Tänk värdet i att kunna ha den helt full en kväll i veckan under vinterhalvåret. Det kan bli en ovärderlig symbol både för vår sport och för stan. Plus att andra klubbar ser att det går att vara med och slåss mot betydligt större föreningar.

Synergier?

– Precis. Även om vi i slutändan slåss om samma pengar är samarbetet mellan föreningarna jätteviktigt. Och jag tror också att de idrottsintresserade är rörliga. I en liten stad intresserar man sig inte bara för en sport. Man stöttar varandra.

När det kommer till nästa års Starstrupp, då? Där är Torbjörn Gehrke både återhållsam och framåt.

Han har givetvis bra koll på vilka som spelade under ”Jotti” Nikolaidis flagg, men har inte med sig några tydliga krav på Köping Basket, ifråga om vem som borde stanna kvar eller inte.

Däremot känner han till vilken budget som finns för nästa säsong.

I dagarna tar han kontakt med den här säsongens lirare, för att bilda sig en egen uppfattning inför det kommande lagbygget.

– Jag ska lyssna in killarna och höra vad de säger. Hur ser deras drivkrafter ut? Vad tänker de om en eventuell fortsättning? När det gäller budgeten för spelare kan jag säga att även den ligger i närheten av den Jämtland hade när jag kom.

Men vad är rimligt att tro? Hur många spelare kommer klubben att behålla?

– Jag kan inte ge dig ett exakt svar på det. Det kommer alltid finnas de som lämnar av olika anledningar. Någon kan vilja spela för en annan coach, i ett annat sammanhang. En annan kan ha andra skäl för att byta. Sedan handlar det ju också om vilka vi har råd att ha kvar. Men jag vill ha en grund på fem-sex svenska spelare. Bra importer kan vi skaffa oss längre fram.

Någon spelidé, då?

Torbjörn Gehrke har förstås ideal. Den spanska basketen, eller den italienska. Men allt, menar han, handlar om vilka spelare han har till sitt förfogande.

– Inom basketvärlden pratas det mycket om att ett lag behöver ”hitta sin identitet”. För mig är det en stor floskel. Vill man vinna matcher går det inte att förlita sig på bara ett spel. Ibland behöver man agera på ett sätt. Ibland på ett annat. Men spelarbiten kommer att vara lite klarare i augusti, när vi drar igång försäsongsträningen. Jag har förstås en bild över hur jag skulle vilja göra, men den bilden måste målas med blyerts initialt.

Jag menar, hur många gånger har inte José Mourinho fått sparken? Eller ”Svennis”? Verkligheten som tränare på elitnivå kan vara brutal.

Kommer du att flytta till Köping?

– Inte permanent, men jag kommer att ordna ett boende i stan. Det tar inte lång tid att pendla hem till Huddinge, där vi bor. Men för den delen kommer jag inte att åka fram och tillbaka hela tiden.

Om vi backar tillbaka bandet lite. Kan du tänka något om att ”Jotti” Nikolaidis fick lämna coachrollen efter sex år?

– Ja, det kan jag. Jag fick reda på det på hans egen Facebook-sida och ringde upp honom. Vi är inte jättenära vänner, men den svenska basketvärlden är liten och vi är såklart bekanta. Och jag känner med honom. Och var i en liknande situation i Jämtland, där jag gärna hade varit kvar ett år till, men fick inte förlängt. Det är så det är i vårt jobb, även om det förstås kan vara tungt när man själv står där utan uppdrag.

Man får jobb och man får lämna jobb?

– Så är det. Det ingår. Jag menar, hur många gånger har inte José Mourinho fått sparken? Eller ”Svennis”? Verkligheten som tränare på elitnivå kan vara brutal.

Att ”Jotti” fick gå rörde upp en hel del starka känslor här på hemmaplan.

– Mm. Och det kan jag förstå. Det blev rätt mycket liv när jag lämnade Östersund, med. En del skulle aldrig mer gå på basket och så vidare. Även om jag kan förstå att vissa blir besvikna vet jag att det är så det fungerar. Engagemanget är ju det fina med idrotten. Men minnet hos supportrarna, jag själv inkluderad, brukar vara ganska kort. De flesta brukar trots allt komma tillbaka.

Sättet Stars har spelat på under ”Jotti”. Spelar det någon roll för dig?

– Jag har jättestor respekt för honom, men också det är svårt att säga något om. Allt handlar ju om vilka spelare vi har. Men jag har inget konkret uppdrag som går ut på att fixa det någon eventuellt tyckte var fel.

Hur mycket kan du påverka det, med ditt namn och med alla dina år på den högsta nivån?

– Det finns ju spelare som jag har haft tidigare, som jag känner bra. Men så är det med alla coacher. Det är ingen garant för att någon bara ska hänga efter och jag kan inte värdera mitt eget namn. Det får du göra. I Stars känner jag Gustav Hansson och Niklas Larsson rätt bra. Betyder det att de är klara för en fortsättning? Ingen aning, faktiskt.

Du, du pratar en del om att du har gjort liknande resor tidigare. Att du känner igen det Köping Basket vill göra. Kan du utveckla det lite mer?

– Det handlar om att se helheten. Sälja in klubben rätt. Jag kan ta ett exempel, som handlar om det sportsliga: Amerikanerna Jeremy Combs och Jonah Radebaugh fick chansen av ”Jotti” och utvecklades rejält under deras tid i Stars. Nu är både ute i betydligt större ligor än den svenska. Det kan vi hålla fram för att locka spelare. ”Kolla vad som kan hända om du kommer till oss”, liksom. Generellt gäller det att engagera ett större område. Få med regionen och inte bara staden och att vidga intresset för sporten. Det gör vi genom att skapa en bättre upplevelse, men såklart också genom att spela en underhållande basket och helst vinna matcher.

Till sist: Om en liten stund avgörs det vilket lag som ställs mot Köping Stars banemän, Norrköping Dolphins, i SM-finalen. Du har tränat både Jämtland och Södertälje. Vilket blir det?

– Kommer Jämtland upp i nivå finns det ingen som kan stoppa dem. Vinner Södertälje är det för att Jämtland inte fått ur sig det de kan. På papperet tycker jag att de har den allra bästa truppen i ligan.

Fakta/Det här är Torbjörn Gehrke

Ålder: 53 år.

Bor: I Huddinge.

Familj: Hustrun Katarina och sonen Oliver.

Karriär som spelare: Alvik (moderklubb), Plannja Basket, Toulouse Basket Club, Paris Basket Racing, Tau Cerámica Vitoria, MTV 1846 Gießen, Mittelhessen, Plannja Basket.

Coach: Södertälje Kings, LSE Basketball Club in London, Södertälje Kings, Solna Vikings, Alvik Basket, Solna IF, Jämtland Basket, US Basket Racing Luxemburg.

Ledarskapsfilosofi: ”Att möta varje människa på dennes villkor. Att få med mig så många som möjligt på tåget”.

Drömspelare: Larry Bird.