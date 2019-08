Gabrielsson fokuserad trots fansens kritik – inga större förändringar: "Jobba ännu hårdare"

Efter krysset mot IK Frej var VSK åter i träning hemma på Solid Park arena under måndagen. Större delen av truppen höll till i gymmet medan de som inte var i spel mot Frej fick träna med boll. VSK:s tränare Thomas Gabrielsson lyste även han med sin frånvaro på konstgräset under hela träningen. Han sågs enbart till under uppvärmningen och avslutande delen av träningen.

Sporten skrev tidigare om att vissa fans börjat vädra sitt missnöje mot laget och tränaren Gabrielsson. Dessutom uttalade sig styrelsen om fansens ord på sociala medier. Nu har även Gabrielsson själv kommenterat ärendet.

LÄS MER: Efter fansens kritik mot VSK-tränaren – klubbens svar om Gabrielssons framtid: "Skulle skapa oro"

Eller, kommenterat och kommenterat. Han konstaterade mest att det viktigaste är att fokusera på nästa match.

– Jag har inte läst igenom det, men mitt fokus måste ligga på nästa match, säger han när sporten frågar om han läst vad som skrivits på sociala medier.

– Jag kan bara fokusera på att jobba hårt, det gäller för oss att göra allt för att vinna den matchen (mot Örgryte på söndag). Det vi kan göra är att jobba ännu hårdare. Vi tar en match i taget och jobbar hårt för att lägga fokus på rätt saker, säger Gabrielsson.

Det är som bekant en hård kamp i botten av tabellen och imorgon, tisdag spelar båda VSK:s kommande motståndare, Halmstad BK och Örgryte. Om Halmstad förlorar den matchen så behåller VSK sin tabellplacering (tionde plats). Morgondagens drabbning är minst sagt intressant för VSK, som först möter Örgryte hemma på söndag och sedan Halmstad hemma lördagen den 17 augusti.

– Vi kollar alltid på våra kommande motståndare så självklart kommer vi hålla koll på hur det går, säger Gabrielsson. Assisterande tränaren Markus Lindberg håller även han med om att det är en match i taget.

– Jag och Thomas har börjat snacka om den, men än så länge har vi inte pratat med spelarna så mycket om nästa match. Det är en sak i taget. Först och främst handlar det om att analysera förra matchen. Sen kan får vi börja kolla på hur vi ska lägga upp spelet mot Örgryte, säger Lindberg.