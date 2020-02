Fyra generationer Kalle Östgren i tidningsbranschen – Arbogahistorikern Hans Almgren om tre av Bbl/AT:s legendariska redaktörer

Hans Almgren har träffat Kalle Östgren hemma i Västra Eknö för att få veta mer om honom, hans far, farfar och son – alla med namnet gemensamt. Här är Hans berättelse om fyra generationer tidningsmakare.

Den allra första Kalle Östgren föddes i Köping 1855. Han gick i hemstadens skola och därefter i boktryckerilära hos J.F. Säfberg som gav ut Köpings Tidning.

1882 flyttade Kalle Östgren till Arboga för att bli föreståndare för tryckeriet som den tidigare ägaren Per Erik Andersson just hade sålt till Säfberg. Arboga Tidning (AT) och Köpings Tidning (KT) hade alltså samma ägare, men Arboga Tidning var liberal och Köpings Tidning var konservativ enligt AT:s mest namnkunnige redaktör, Johan Lindström Saxon.

Tidningarna grälade med varandra, men Säfberg gnuggade händerna: ”Det gör detsamma vilken tidning de läsa i Björskog. Det går i alla fall i min kassa.”

Det var inte bara tryckeriet som lockade Kalle till Arboga. Minst lika mycket var det Anderssons dotter Anna.

1882 gifte sig Kalle och Anna. Säfberg sålde då till Östgren och Andersson.

Den 2 januari 1883 kom det första exemplaret av AT som hade tryckts på Östgren & Anderssons boktryckeri, nu också för första gången med tvådagarsutgivning. Året därpå blev Östgren ensam ägare till tryckeriet. Men han skrev också själv i tidningen. Saxon berättar i sina memoarer att Kalle hade ”en ledig penna, särskilt lagd för det humoristiska […] när han skrev, skrattade hela staden.”

Kalle Östgren var en respekterad man, engagerad i flera föreningar. I augusti 1883 var han ordförande vid ett möte i Arbetarföreningens lokal – 300 personer, de flesta arbetare, var närvarande enligt AT – för att bilda Arbetarnas ring, ett slags kooperativ för arbetarnas bästa. Den stora frågan vid mötet gällde nykterheten: Skulle Arbetarnas ring i likhet med Godtemplarna kräva absolutism, och därigenom utestänga en stor grupp Arbogabor från föreningen?

Kalle kämpade för en kompromiss:

Att dricka brännvin ”i hemmet är ej så farligt som utom hemmet. Hemma finns ej kroglivet, och man väjer för att där föra sådana orgier som på krogen. Godtemplarna arbeta för absolut nykterhet. Skulle då de icke kunna ingå i en förening som, märk väl, visserligen tillåter, men icke påbjuder ett måttligt bruk av brännvin! (Bravorop)”.

Kalles förslag vann.

1884 blev det fyllnadsval till två platser i stadsfullmäktige. Trots Kalle Östgrens avståndstagande från absolutism utsågs han av Godtemplarna och Arbetarnas ring till kandidat, vid sidan av skepparen Göransson. Även Arbetareföreningen utsåg Kalle Östgren och rektor Persson till kandidater. Nästan hälften röstade på Östgren och Göransson, men det hjälpte inte. Det var ju röstetalet som gällde och de förmögna Arbogaborna med sina höga röstetal röstade på handlaren Lundborg och målaren Eriksson – som vann övertygande. Senare valdes dock Kalle Östgren in i stadsfullmäktige och även till fattigvårdsstyrelsen och brandnämnden.

Typografstrejken 1919 drabbade naturligtvis tryckeriet och tidningen. Kalle Östgren visade sympati för de strejkande typograferna och skyllde strejken på ”bolsjevikerna” i Typografförbundet, smittade av Ryssland och Tyskland.

Mitt under strejken, den 5 augusti, hade AT en artikel signerad Kalle Östgren som informativt berättade hur det gick till i ett tryckeri.

Kalle stod själv vid kasten och satte, och artikeln växte fram. Det var bråttom. Klockan 17 skulle tidningen vara klar.

Han räknade upp de övriga i tryckeriet som inte strejkade: ”kamrern har nyss slutat sotningen och smörjningen av vår enda sättmaskin”, ”kassan, hon som sköter ekonomin”, ”kontorsfaktorn”, ”tryckerifaktorn”, ”blysmältaren”. Kalle sammanfattade så: ”Ja, så ser det ut och så går det till under sträjktider. Men så är också Arboga Tidning en liten välkommen vän i de tusen hemmen. Eller hur?”

1926 avled Kalle Östgren, 71 år gammal. Han begravdes på kyrkogården vid å-kröken i närvaro av stadens honoratiores.

Sonen Kalle, född 1887, gick i pappas fotspår och blev slutligen redaktör för Arboga Tidning. Även hans son Kalle blev redaktör för Arboga Tidning men också för Bärgslagsbladet. Också hans son Kalle har inte bara fått fars, farfars och farfars fars förnamn utan har även gått i deras fotspår och är sedan 2019 chefredaktör för Kvällsstunden. Det måste vara rekord: fyra generationer Kalle Östgren på raken i tidningsbranschen!

Hans Almgren

Redaktören, tryckaren, metaren – och diktaren

Den här dikten till abborrmetets lov inleder Kalle Östgrens memoarer ”Penseer och Kardborrar”.

Har du kännt hur insjön lockar

ut från damm och tunga timmar,

ut till liten löfklädd holme,

där ej dagens äflan pockar,

men mot vasskant abborn stimmar?

Har du legat så och njutit

invid bladvassklädda stränder,

där ett sakta vågskvalp brutit

uti lek mot strandens stenar,

då en hälsning jag dig sänder.