Efter VSK:s flirt – talangen siktar på att slå sig in i Hammarby: ”Finns goda möjligheter”

Under onsdagen berättade VSK att man är intresserade av att plocka in Marcus Degerlund på lån.

Västeråstalangen själv verkar dock sikta in sig på att ta en tröja i Hammarby.

– Jag tror att det finns goda möjligheter eftersom att jag är enda mittbacken som är vänsterfotad och även längst i laget, säger han till Fotbollskanalen.