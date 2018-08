BK30:s nyförvärv Olivia Chu har landat – kanadensiskan vill bli avgörande i höst: ”Känd för att göra viktiga mål”

Anmäl text- och faktafel

Nu är BK30:s samtliga tre nordamerikanska nyförvärv på plats. Efter att Alana "Lani" Smith och mittbacken Mckenzie Grossman anslöt för några dagar sedan är nu också den sista delen av trion på plats. Olivia Chu, 22 år från Edmonton, Kanada kommer närmast från spel på college i USA. Hon har fått flera utmärkelser och nu är hon redo för att hjälpa BK30 i kampen om nytt kontrakt i Elitettan.

– Jag har klivit fram och gjort mål under press förut, så jag är känd för att göra viktiga mål. Förhoppningsvis kan jag hjälpa laget under resten av säsongen. Jag tror att jag kommer in i en ny andra del av säsongen och att de behöver få in lite mer attityd, säger Olivia Chu.

När Sporten träffar henne på Ringvallen har hon befunnit sig i Sverige i 24 timmar, hennes första dygn i Europa överhuvudtaget. Hon medger att hon inte vet så mycket om svenskfotboll, hon är tydlig med att hon sökte en ny utmaning i sin fotbollskarriär.

Hur kommer det sig att du hamnade här i BK30 och Västerås?

– För jag har velat spela utomlands under en längre tid nu och jag tog min examen ungefär för ett år sedan. Jag bestämde mig för att jag ville spela i Europa, så här är jag. Jag ville verkligen lämna mitt hem och ta vilken upplevelse som helst. Det här kom och jag var redo att åka, så jag accepterade det på direkten.

Chu spelar som mittfältare och ytter, hon beskriver sig själv som en spelare med sina styrkor i det offensiva. Trots att hon är kort lyfter hon fram sina fysiska egenskaper samt att hennes förmåga att avsluta med båda fötterna.

– Jag är kort till växten men jag tycker att jag är mycket snabb och stark för min storlek, Jag kan stå upp bra. Sedan har jag rätt så bra teknisk förmåga, och jag kan använda båda mina fötter, skjuta med vänster och höger, säger Olivia Chu.

Vad vill du främst få ut av ditt spel?

– Att anfalla, jag är väldigt attackerande vilket är vad laget behöver just nu. Att ha någon som kan gå framåt och ta de där chanserna och möjligheterna. Jag hoppas att min anfallsförmåga kan generera något där framme. För där ligger mina styrkor, att göra mål och assistera till mål.

Vad tror du att det kommer vara för skillnader på att spela här i Sverige jämfört med i Kanada och USA?

– Jag tror att det kommer vara fysiskt, kanske mer fysiskt och lite bättre teknisk förmåga. Eftersom fotboll är den stora sporten i Europa så älskar alla att spela det på sin fritid och börjar vid en tidigare ålder. Hemma så spelade jag mot många svenska tjejer och de var verkligen tekniska. Och jag tror att de hade stora kunskaper om spelet. De var 'fotbollssmarta' och inte bara sparka och springa efter bollen, säger Olivia Chu.

Olivia Chus kontrakt sträcker sig över tre månader, vilket betyder under resten av Elitettan 2018.