Kungsörs BK:s perfekta vårsäsong – vinner varenda match: ”Fått in det där lilla extra”

I fredags avslutade Kungsörs BK vårsäsongen med att vinna borta mot Kolsva IF med 2-1. En seger som satt hårt inne. Matchen var faktiskt en tjuvstart på hösten då de båda lagen är de ända i division 4 som nu tar uppehåll med tolv spelade matcher, resten står kvar på elva till i början på augusti. Kungsör har minst sagt imponerat, i och med fredagens vinst har laget tolv utav tolv möjliga segrar. Ett otroligt facit för vilket lag som helst.

– Vi har gjort oss förtjänta av lite semester kan man säga. Det har gått bättre än väntat såklart, inget man räknar med att vinna alla matcher. Vi är ett bra lag och i vissa matcher har vi haft lite tur men det förtjänar vi, säger lagets tränare Robert Alm.

Inför säsongen 2017 tog Robert Alm tillsammans med sitt team över A-laget. Under den första våren hade laget det tufft men under hösten lossnade det rejält. Man slutade då på en tredjeplats, nu är frågan vad som ligger bakom succén.

Hur förklarar du er utveckling?

– Vi är nästan samma lag som ifjol, vi har tappat några spelare men också fått in några nya. Och det har gett det där lilla extra för att ta poängen. När vi tog över förra säsongen så jobbade vi efter en spelidé och den tog ett tag att sätta sig. Det fungerade bättre ju längre säsongen gick egentligen.

Vad är det för nyckelspelare ni har fått in?

– En bra forward behövde vi få in bredvid Rezene (Berhane, red.anm.). Och det har gjort att Rezene blivit mycket bättre. Även vår nya målvakt Steven Bohrson har bidragit. Det är mycket långa bollar in i straffområdet i division 4. Och han har varit fantastiskt duktig i luftrummet.

Anfallaren som Kungsör hämtat in är Daniel Tarico Alves Da Rocha, en brasilianare som man fann via provspel. Daniel Tarico har fullständigt öst in mål men som Robert Alm indikerar så har brasilianaren betytt mycket för sina medspelare.

– Daniel bidrar till vårt lag, han är en klasspelare men inte egoistisk. Han har hjälpt Rezene, satt passningarna rätt till honom och jag brukar säga till några av spelarna att se och lär av Daniel. Sedan är han nästan alltid klinisk.

En klinisk anfallsduo får man verkligen säga. Daniel Tarico har stått för hela 19 mål och strax bakom honom har Rezene Berhane tryckt in 17 mål. Tarico tillhörde tidigare Scandinavian FC Örebro som spelar i division 3. Enligt tränare Alm trivdes brasilianaren i Sverige men vill byta lag. Efter bara några månader i klubben är frågan, hur länge blir han kvar?

– Fick honom i april till oss, men vi vet hur det är. Han kommer hit och vill spela, vi ger honom rätt förutsättningar för att utvecklas. Vi vet att vi kan tappa spelare men vi har våra kanaler att fylla hål med. Han är hos oss i år i alla fall, så är det.

Att laget gjort hela 50 mål den här säsongen och bara släppt in 10 talar sitt tydliga språk, Kungsör har varit överlägsna. Men än när serien startar upp igen i augusti finns fortfarande en del kvar för att säkra uppflyttning till division 3.

– Först och främst måste vi fortsatt vilja vinna matcher. Vi måste vi jobba med det hela tiden och inte titta på tabellen för mycket. Prestationen måste följa med viljan att vinna. Sedan finns viljan att utvecklas, vi har många unga som vill bli bättre fotbollsspelare, säger Robert Alm.