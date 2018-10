Bästa säsongen på 46 år – så ska Fagersta Södra ta nästa steg efter succén: ”Önskescenariot är att behålla truppen"

En säsong som började tungt slutade med en fjärde plats och 39 poäng för Fagersta Södra.

Inte sedan 1972, då klubben slutade tvåa i division 3, har man avslutat en säsong på en högre placering i det svenska seriesystemet.

En av nyckelpersonerna bakom den framgångsrika säsongen för FSIK är sportchefen Patrik Salminen. Han kom in i rollen efter förra säsongen, och lyckades vara med om att styra klubben till den fina placeringen.

– Det känns ju fantastiskt kul, så klart. Man är stolt och glad. Det är nervöst att kliva in som ny sportchef med en spelare och ingen tränare kontrakterad inför säsongen. Man hade ingen aning om hur det skulle gå, så jag är både lättad och glad, säger Salminen till Sporten.

Men om årets säsong var den bästa på 46 år är ambitionen framöver att knäcka även den noteringen. När Salminen klev in som sportchef hade klubben en tvåårsplan, där man i slutet av de två åren skulle vara med och utmana om en kvalplats upp till division 2.

Det innebär att målsättningen i år ska vara just den, om tvåårsplanen ska uppfyllas. Patrik Salminen tror dock inte att det behövs några jättestora förändringar i truppen för att kunna nå det målet. Fem spelare – Joakim Larsson, Ehsan Hosaini, David Finn Andersson, William Klasén och Antonio Roca – har kontrakt över nästa år.

– Önskescenariot är att bibehålla den trupp vi haft nu. Vi har spelat ihop oss under en säsong och jag är fruktansvärt imponerad av alla våra nyförvärv. De har verkligen presterat enormt bra. Så prio ett är att försöka behålla så många det bara går av den befintliga truppen. Sen är det väl det klassiska, hittar man spelare man kan spexa till det med är det klart att man är intresserad. Överlag känner jag inte att vi behöver byta ut särskilt många spelare för att ta nästa kliv.

– Ambitionen var att bli bättre i år än förra året, vi blir nio poäng och två placeringar bättre. Inför den här säsongen ska vi sikta på att vara med och slåss om en kvalplats, men det handlar om att bygga långsiktigt. Det går inte att förivra sig, när man bor på en så här liten ort måste man ha lite verklighetsförankring.

Tycker du att målsättningen att slåss om kvalplats kommande säsong fortfarande är realistisk?

– Alltså, just nu skulle jag svara ja. Sen vet inte jag, 80 procent av spelarna står utan kontrakt. Förutsatt att man får behålla merparten av spelarna och spetsa till lite, då tycker jag absolut det är en realistisk plan inför nästkommande säsong.

Vad tar du med dig för lärdomar från din första silly season som sportchef, in i den här?

– Eftersom jag redan är inne i rollen nu har jag så klart börjat ha dialog med spelarna i god tid. Jag kom ju in väldigt sent förra året, så det är väl att börja ta den dialogen i god tid, och även med ledare så klart. Så det är väl egentligen den största lärdomen, vilket jag inte riktigt hade möjlighet till förra året. Sen kanske också att ha lite is i magen. Man blir ganska stressad innan det lossnar, men när några i den befintliga truppen börjar skriva på följer många därefter. Man får ha lite förståelse för att man är lite trött när säsongen är slut, även om jag hoppas att spelarna har en positiv känsla i år med tanke på avslutningen.

Har du en tidsplan för när du vill ha truppbygget färdigt?

– Om jag fick önska skulle det vara klart nu under oktober, så är det ju. Men ska man vara realistisk så när det börjar närma sig slutet av november bör största delen av truppen vara spikad, tränare och spelare. Det är en ganska rimlig tidsplan kan jag tycka.