Förlorad i evig mörk ungdom – klassikern The Lost Boys visas åter på vita duken

Tonårsbröderna Michael (Jason Patric) och Sam (Corey Haim) Emerson flyttar tillsammans med sin nyskilda mor Lucy (Dianne West) till den (fiktiva) lilla kuststaden Santa Carla i Kalifornien. Där ska de bo hos brödernas excentriske morfar (Barnhard Hughes) medan Lucy ordnar en ny tillvaro åt dem.

Michael och Sam hänger vid strandpromenaden och finner där många uppsatta efterlysningar på försvunna personer. Där får Michael också syn på den vackra unga kvinnan Star (Jami Gertz) som fångar hans intresse. Han uppvaktar henne, men det visar sig att hon redan har en relation med den mystiske David (en oförglömligt demonisk Kiefer Sutherland), ledaren för ett ungt motorcykelgäng. Michael följer med dem ut på deras nattliga eskapader och slukas av ett obeskrivligt mörker.

Samtidigt träffar lillebror Sam de två bröderna Edgar (Corey Feldman) och Alan Frog (Jamison Newlander) i en serietidningsbutiken som de arbetar i. De berättar för honom att den soliga turistorten ruvar på en dödlig hemlighet, en uråldrig ondska har tagit sitt grepp om staden, en kraft förbunden med de spårlöst försvunna.

”The Lost Boys” (1987) blev den amerikanske filmskaparen Joel Schumachers (”Falling Down”, ”Juryn – A Time To Kill” med flera) stora genombrott, en enorm framgång bland både publiken och kritikerna. Storheten i filmen ligger framför allt i dess mörka estetik, genom Michael Chapmans (”Taxi Driver”, ”Tjuren från Bronx”) hisnade foto förs vi till en svärmande skräckvision av 80-talets amerikanska samhälle och populärkultur i en förhöjd skruvad verklighetsflykt.

Men det visuella klär också filmens djupare tema. ”The Lost Boys” är en referens till J. M. Barries berättelser om Peter Pan och Landet ingenstans. Schumacher utgår från skottens litterära värld i sin film, de försvunna pojkarna blir en blodig och dödlig metafor för önskan om en evig ungdom som förverkligas just i gränslandet mellan barndomen och vuxenvärlden, ett brödraskap som genom att söka döden värjer sig för den vuxne mannens förpliktelser. Bröderna Emerson står inför att snart axla vuxenvärldens ansvar och möta dess vedermödor samtidigt som deras mamma försöker skapa sig ett nytt liv med den töntige ungkarlen Max (Ed Herrmann) i vars videobutik hon börjar jobba.

Men till skillnad från Barries Landet ingenstans för Schumacher oss inte till ett oskuldsfullt sagorike, utan till en skrämmande mörkt romantisk och nattsvart erotisk fantasi. Han fyller döden med ungdomlig vitalitet och brinnande sensualism.

”The Lost Boys” är på flera vis ett dokument från det sena 80-talets eskapistiska popkultur. För musiken står samtida rockstorheter som INXS, Echo & The Bunnymen, Tim Capello och The Call. Filmen banade också väg för flera av 80-talets och 90-talets stora skådespelare, framför allt Kiefer Sutherland, som precis hade slagit igenom som ung karaktärsskådespelare i Rob Reiners sagolika Stephen King-filmatisering ”Stand by Me” (1986). I ”The Lost Boys” briljerar han som den romantiske antihjälten David. Omgiven av en både förförande och förgörande aura äger Sutherland filmen, trots att hans repliker går att räkna på fingrarna.

I kväll visas ”The Lost Boys” på Filmstaden i Västerås, passa på att se en ruskig ungdomsklassiker!