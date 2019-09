Föräldrar i Medåker kämpar för att få till en folkomröstning: ”Vi tror absolut att vi kommer lyckas”

Anmäl text- och faktafel

– Vi har fått jättebra respons både i stan och i Götlunda. Flera är engagerade och samlar in underskrifter, säger Erica Sunqvist i Medåker.

Bland annat hjälper lokala företagare i Arboga till att samla in underskrifter. Listorna som skrivs på är för att behålla en kommunal skola i Medåker. Politikerna i barn-och utbildningsnämnden beslutade nyligen att bryta ut förslaget om att lägga ned skolan i Medåker, för att det ska upp tidigare på kommunstyrelsen i Arboga.

– Det känns inte juste. Det känns som P-7 politikerna bara vill skynda på nedläggningsbeslut för att slippa motståndet. Särskilt när de lovat tidigare att beslutet skulle tas i november och sedan via media får vi veta att de flyttat det till i oktober. Många i Medåker är besvikna, de följer varken tidsplanen eller vad de lovat tidigare, säger Erica Sundqvist.

Hon berättar att engagerade i frågan knackar dörr och tar med listor till sina föreningar.

För att en folkomröstning över huvud taget ska tas upp i kommunfullmäktige krävs det att tio procent av de röstberättigade i Arboga kommun står bakom en sådan. Då behövs adress och personnummer för att kontrollera röstberättigandet, vilket gör att en del som redan skrivit på namnlista för att få behålla Medåkers skola, måste skriva under just denna nya namnlista.

I fredags stod föräldrar utanför bibliotek och förskola och fick folk att skriva på namnlistan att de vill ha en folkomröstning om att en kommunal skola ska behållas.

– Vi var där redan på morgonen och jag tror runt 75-80 stycken skrev under då och många tog med listor. Det är jättebra med det här engagemanget.

På lördag den 21 september, mellan klockan 10-13, kommer engagerade samla in namn och personnummer vid Ica och Willys i centrala Arboga. De som vill skriva under listorna eller lämna in namnlistor, kan också komma med dem på söndag klockan 17-17.30 utanför biblioteket/förskolan i Medåker. På söndagen kommer då listorna räkans ihop och sammanställas. Erica Sundqvist är hoppfull att de ska komma upp i dessa 10 procent.

– Det tror jag absolut, inga problem alls, säger hon.

Även om de lyckas få till en folkomröstning om att behålla en kommunal skola i Medåker, är resultatet av den bara rådgivande och politikerna kan välja att ta nedläggningsbeslutet av skolan i alla fall.

– Vi hoppas komma fram med budskapet, att det är det här vi vill, det måste politikerna ta åt sig. Vill de ha rösterna kvar till nästa val så borde de lyssna, säger Erica.

Kommunalrådet Anders Röhfors (M) säger att det får fullmäktige ta ställning till då, i fall att tillräckligt många står bakom en folkomröstning.

– Det är enligt den demokrati vi lever i. De har all rätt att göra så. Jag förstår deras drivkrafter.

En folkomröstning kommer kosta Arboga kommun pengar?

– Det är en kostnad, men vi är nio partier i fullmäktige och om två tredjedelar står bakom en folkomröstning, så är det bara att genomföra.

Det skulle innebära en fördröjning av beslutet om en eventuell nedläggning av Medåkers skola?

– Ja, det blir en fördröjning av beslutet i så fall, säger Anders Röhfors.

Fakta:

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Källa: SKL