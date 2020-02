Fjärde raka förlusten för Stars – tränaren är inte orolig: "Vi kommer börja spela bättre nu"

Under blott den andra säsongen i basketligan har Köping Stars överraskat de flesta. Från att vara tvungna att kvala sig kvar förra säsongen till att leda serien under inledningen av den andra. Men under 2020 har det gått tyngre. Sedan hemmavinsten mot Borås har laget endast vunnit mot bottenlagen Umeå och Djurgården. Därefter kom tre raka förluster mot Wetterbygden, Nässjö och Jämtland.

När Luleå, som knep ett guld i Svenska cupen så sent som i söndags, kom på besök kom också den fjärde.

– Det var en fysisk och tuff match. Det kändes som vi var i förarsätet i första halvlek. Jag brukar säga att försvar är grejen vi brukar ha svårt för, men idag var det där men vi kunde inte konvertera det i anfall. För att slå topplagen behöver vi ha lite bättre utdelning på skyttet. Men sammanfattat gör vi en bra match, säger lagets tränare Panagiotis Nikolaidis efter matchen.

– Dom kommer från en bra cuphelg och kom förmodligen med bra självförtroende och rytm så det vi pratade mycket om inför matchen var att spela fysiskt och det gjorde vi.

Stars som normalt sett snittar över 84 poäng per match kom under tisdagen endast upp i 65. Det efter en andra period där laget endast mäktade med nio poäng framåt.

– Luleå gjorde bara elva, båda lagen ville bryta den andres rytm och sen var det en tuff match för domarna att döma, det var fysiskt. CJ, Niklas och Lukas hade noll poäng i första halvlek, dom är inga robotar men ska vi vinna matcher behöver vi få en bra offensiv från dom också. Men idag var det ring ut.

Mot Wetterbygden hade Stars en fyra poängsledning inför sista men förlorade sista perioden med tio poäng. Även mot Jämtland hade var ledningen uppe i tolv poäng inför sista, den matchen gick till förlängning som Stars föll i med nio poäng. Idag blev det förlust med elva – Luleå vann den sista perioden med just elva poäng.

– Jag vet inte om det har med orken att göra. Kanske mot Jämtland när vi hade resan i benen. Men idag tycker jag inte att det var något fel på energin, inte i sista heller. Tidigare under säsongen har vi varit starka under den sista perioden. Vi borde ha varit hyfsat fräsha eftersom vi hade åtta dagar mellan matcherna. Vi har varit lite slarviga andra matcher men idag var vi bättre där också. Jag vet inte om det är en trend.

Luleås Brandon Rozzell snittade nästan 30 poäng under helgens Svenska cupen, och när han kom till Köping hade han inte saktat ner. Många gånger ställde han till det för Köpingförsvaret och slutade på 25 poäng, matchens bästa poängplockare.

– Vi ville spela fysiskt på honom och självklart ta bort han så mycket som möjligt. Samtidigt kände vi att vi kunde leva lite med det. Hade vi fokuserat för mycket på honom är resten av laget för bra, det är klart en sån spelare bevakar man lite extra men inte allting på honom. En del av hans poäng var att vi missade i roteringar, var inte så mycket en mot en.

Om Rozzell hade en bra dag på jobbet var det tuffare för landsmannen i Köping. CJ Jackson sköt sju skott, satte ett plus två straffkast och stannade på fyra pinnar.

– Luleå byter mycket på bollscreens och Denzel (Anderson) och Axel (Nordström) Är duktiga bollförsvarare. Det blev inte dom här öppningarna som det brukar bli för honom. Just den typen av försvar kanske inte passar honom. Sen fick vi igång Gary (Blackston) lite mer och spelade lite mer för honom. Han hade Rozzell på sig och det ville vi använda.

Hur går dina tankar nu när ni har förlorat fyra raka matcher?

– Det känns inget speciellt, eller speciellt ska jag inte säga. Men idag var vi tillbaka där vi har varit förut. Vi spelade aggressivt och fysiskt försvar. Jag är inte orolig. Även om vi kommer börja spela bättre nu möter vi topplag framöver, det kommer inte visa sig i vinstkolumnen kanske. Klart det är viktigt att vinna matcher men för oss handlar det om att spela bra basket och få med oss en bra känsla.

– Förhoppningsvis är det är våran dipp inför slutspelet, alla lag går igenom en sån. Jag tror vi är påväg ur den, det kändes så idag och vi hade lika gärna kunnat vunnit matchen. Hade du frågat mig för en vecka sen hade jag varit mer bekymrad, idag är jag stolt över killarnas insats och fokus, avslutar tränare.

Köping Stars–BC Luleå 65–76 (21–18, 9–11, 20–21, 15–26)

Poäng Köping: Jeremy Combs 21, Gary Blackston 19, Shane Walker 8, John Brändmark 5, Ernest Kalve 5, CJ Jackson 4, Niklas Larsson 3, Lukas Friberg.

Poäng Luleå: Brandon Rozzell 25, Anton Kobylak-Berglund 17, Denzel Anderson 11, Axel Nordström 10, Pelle Larsson 6, Daniel Hansson 5, Quinton Upshur 2, Brica Massamba, Daniel Eliasson, Tim Kearney.

Returer: 42–45

Fouls: 25–21

Publik: 630

Domare: Rikard Eriksson, Daniel Tiberg, Amar Sarajlic