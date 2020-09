Filmen alla måste se – “HOLD” påminner om människorna som försvunnit i invandringsdebatten

För fyra år sedan startade skådespelaren Maria af Malmborg Linnman upp teatergruppen Acting for Change för nyanlända och asylsökande i Västerås. Gruppen är unik i Sverige på så vis att den också satt upp flera stora föreställningar. Trilogin bestående av “Hope” (2017) och “Home eller Om kärleken” (2018) skulle i år ha avslutats med “HOLD – om en hållbar föreställning”, men så kom coronaeländet. Acting for Change fick ställa om och arbetet med föreställningen blev i stället till en fantastiskt fin dokumentär i Mia Björkströms regi, av en sådan kvalitet och vikt att den borde spridas över landet via Folkets Bios biografer och visas på SVT. Film som folkbildning och public service när den är som bäst.

“HOLD” balanserar fint mellan korta kärnfulla intervjuer om gruppens syfte och arbete, personliga berättelser och betraktelser utifrån skådespelarnas egna liv samt scener ur den föreställning som nu alltså inte sätts upp. Både genom intervjuerna och scenerna framträder de människor som nu drunknar i resonemang om statistik, volymer och kostnader. Det är som att vi inte vill kännas vid att varje person och asylärende har sin helt egen historia, enskilda öden som borde vara utgångspunkten för den stora övergripande debatten. Det berör människor som flytt från krig, politisk och religiös förföljelse, tvångs- och barnäktenskap och de som kämpar till sig vita jobb i Sverige, men som ändå inte får arbetstillstånd och skickas tillbaka till sina hemländer.

Genom humor och ironi får vi också perspektiv på det absurda i våra försök att hantera ett moraliskt problem av nära oöverskådliga proportioner, som de som kräver att de som har flytt till vårt land utöver att lära sig språket och leva inom lagens råmärken också förväntas bli som “riktiga svenskar” och leva efter “svenska värderingar”. Eller det motsägelsefulla i att det är för farlig för svenskar att få resa till Afghanistan, men att vi utan problem kan skicka tillbaka afghaner som löper lika stor risk att bli skjutna eller sprängda i luften av bomber.

Vi skruvar på oss vid den stora igenkänningen i det som skaver i oss när vi ser en människa som tigger utanför matbutiken, hur vi inte vill blir störda av fattigdomens ansikte och till och med överväger att inte gå in i butiken för att slippa höra “Hej, tack så mycket!” när vi inte ens ger någonting, så få av oss har ju kontanter på sig numera. Och så kommer tiggeriförbud, eller tiggeritillstånd med kravet på att registrera en hemadress, en omöjlighet för den som i bästa fall har en gammal husvagn att bo i.

Starkast är berättelsen om hur både de som flytt hit och de som handlägger asylärenden på Migrationsverket ställs inför det omöjliga. De asylsökande begraver sina tunga minnen inom sig precis som tjänstemännen som ska leva med att de av politikerna pressats till rättsosäkerhet när de försvårat för människor att finna sin tillflykt här.

Maria af Malmborg Linnman är inte förtjust i begreppet “integration”, hon föredrar “inkludering”. Hon drillar sina skådespelare hårt att lära sig svenska och uttala språket korrekt, det är nyckeln till vårt samhälle. Samtidigt har vi mycket att lära, även om det bara är ett sekel sedan fattigdom och förtryck tvingande en miljon svenskar lämna vårt land och söka ett bättre liv i väster, har vi svårt att fullt ut förstå de omständigheter och skäl som gjort att människor nu söker en ny hemvist här. Filmens budskap är att det är “vår förbannade moraliska plikt att lyssna!”.

“HOLD – om en hållbar föreställning” kommer att visas på asylboenden runt om i Västmanland och som det verkar på Elektra i Västerås. Fler verksamheter än så borde visa den, det är en alldeles utmärkt skolfilm nu när många elever har klasskamrater som har erfarenhet av flykt.