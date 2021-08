Färre cyklister och fotgängare dör i trafiken – så många har skadats i Västmanland

Antalet dödsolyckor med cyklister och fotgängare i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige, visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

Siffrorna bygger på uppgifter som rapporteras in från polis och sjukhus.

I Västmanland rapporterades totalt 558 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon under åren 2016 till 2020. Av dessa ledde 121 till måttliga, svåra eller dödande skador.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är dels hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

I hela landet har också dödsolyckor minskat kraftigt under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Sverige. Av de 558 olyckorna som rapporterades i Västmanland under de senaste fem åren var barn inblandade i 121, i de flesta fallen med lindriga skador.

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

Ibland sker ändå allvarliga olyckor med barn och motorfordon. I Västmanland har 18 olyckor rapporterats in under senaste femårsperioden där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.

– Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.