Far och son döms för stöldturné

Samma natt som männen greps hade Preem-macken i Edsbyn utsatts för ett inbrottsförsök, och det hade varit inbrott i Icabutiken i Roteberg och Myskjemacken i Söderhamn. Detta ledde till en stor polisinsats i Hälsingland, och det var i samband med det som polisen lyckades gripa två män, en pappa i 40-årsåldern och hans son i 20-årsåldern från Köping och Kolsva.

När de greps påträffades tre stora kassar med tobak i deras bil. Det var tobak för nästan 18 000 kronor som misstänktes komma från inbrotten.

Männen har nu dömts för stöld och försök till stöld till fem månaders fängelse vardera.

Båda två har erkänt inbrotten och stölderna. Sonen säger att han endast medverkat vid inbrotten eftersom han inte kunde säga nej till sin pappa, men rätten anser inte att detta kan ses som en förmildrande omständighet.

Vid inbrotten blev det stora skador på butiken och mackarna. Dessa skador ska männen nu ersätta genom att betala skadestånd till företagen och deras försäkringsbolag. Totalt rör det sig om över 60 000 kronor.

De båda männen har tidigare dömts vid ett flertal tillfällen. Den äldre av männen förekommer sedan tidigare under hela 42 avsnitt i belastningsregistret. Så sent som i fjol dömdes han till sex månaders fängelse för grov stöld. Den yngre mannen förekommer sedan tidigare under 6 avsnitt i belastningsregistret. På grund av deras återfall i brottslighet anser rätten att ingen annan påföljd än fängelse kan komma i fråga och de döms till fem månaders fängelse vardera.