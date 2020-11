Ett långt liv i idrottens tjänst – Tage Gustafsson lämnar ett stort tomrum efter sig

Han hade allt dokumenterat in i minsta detalj.

Album, tidningsklipp, dagböcker och mängder av egna texter. Allt omsorgsfullt ordnat och uppmärkt. Allt på sin egen bestämda plats, hemma i lägenheten i Brandalsund.

Tage Gustafsson tog del av den stora världen – men Köping var alltid närmast.

När döttrarna Jenny Adolphson och Margareta Wessén samlas kring sin pappas skatt kommer både skratt och tårar.

– Pappa var väldigt mycket. Framför allt en oerhört fin och kärleksfull familjefar, med ett stort engagemang för idrotten. Sporten var alltid närvarande, säger Jenny Adolphson och tar försiktigt ut ett handskrivet A4-blad med täta kolumner ur en plastficka från en av pärmarna.

Även om mycket alltså kretsade kring idrotten visar det sig att Tage också iakttog helt andra saker.

– 1941 och 1942. Här har pappa noterat gradantalet för varje dag under de åren, fortsätter Jenny. I dag, fast 1941, var det en plusgrad i Köping. Året efter, tre plus.

– Och här, en autograf av den amerikanske jazzmusikern Stan Getz. Pappa var värd för hans Europapremiär i Köpings Folkets Park. Musiken och framför allt jazzen var även den en jättestor del av hans liv, fortsätter Jenny.

Margareta bläddrar i en annan pärm. Så många rafflande historier, inte sällan nedtecknade med en humoristisk ton och så bilder som Tage själv hade tagit och sedan kopierat in i rätt sammanhang.

– Här var simmaren Björn Borg i badhuset i Köping. Den 17 november 1944. Och här, den 23 maj 1963. Pappa var på cupfinalen på Wembley. Han skriver att han hade skådespelaren Robert Mitchum som bordsgranne, säger Margareta och ler.

Här i lägenheten finns ju två generationer idrottsliv och vi pratade ofta om farfar. Hans karriär betydde förstås mycket för pappa.

Mycket i Tage Gustafssons liv var förstås tätt kopplat till hans pappa. Eller ”farsan”, som han alltid sa.

Kalle Köping, för evigt inskriven i den svenska fotbollshistorien, gjorde premiärmålet (i den 14:e minuten) i Sveriges första landskamp mot Norge 1908. Han sajnade ett amatörkontrakt med engelska Leicester, spelade i fem klubbar under 25 år, gjorde fyra OS-turneringar i följd och vann två SM-guld med Djurgården.

Tage hade statistik på allt – mäkta stolt över sin pappas historia och minne.

När Kalle lade skorna på hyllan började nästa era.

1948, direkt efter värnplikten, blev Tage en del av Köpings Sportaffär på Stora Gatan 16. En butik Kalle hade öppnat 18 år tidigare, 1930.

Såhär skriver Tage själv om den första tiden, tillsammans med sin pappa vid sidan av fotbollsplanen.

”Efter ett år i lumpen var man van med det primitiva livet. Så att det inte fanns annan eldstad än en kolkamin modell äldre, eller utedass och vatten ute på cykelverkstaden, betydde inte så mycket då. Lager fanns ute i en bod på gården och längst upp på vinden. Med branta trappor att släpa varorna i. Stämningen var i alla fall god och det var det viktigaste.”

– Här i lägenheten finns ju två generationer idrottsliv och vi pratade ofta om farfar. Hans karriär betydde förstås mycket för pappa. Men det var inte bara bedrifterna inom fotbollen. Här finns även hjärtliga brev som farfar Kalle skrev till farmor. Det var typiskt pappa att också behålla och spara på sånt, säger Margareta.

När Kalle gick bort 1960 tog Tage vid. Utbildad vid Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm, men i mångt och mycket upplärd i familjens egen affär, blev Tage sporthandlare med hela Köping. Kunderna och de lokala föreningarna hemma var viktiga. Men blicken var också lyft mot utlandet.

– Det var ju Sport-Kalle på Stora gatan och på Östra Långgatan och Köpings Gustafsson Sport på Mästaregatan. Och på slutet också nere på Big Inn (där butiken stängde 1987). Pappa jobbade både med katalogförsäljning och över disk, berättar Margareta och fortsätter:

– Hela familjen var engagerad. Butiken på Mästaregatan hade både jättelager och showroom. Plus två syrum, där Tages mamma Jenny satt och sydde på siffror på lagtröjor, som sedan skickades ut i världen.

Och som ni förstår: Tage kom i kontakt med många människor. Hade goda vänner i Lars-Gunnar Björklund och Orvar Bergmark (bland åtskilliga andra) och brann för bandyn (var bland annat med och introducerade sporten i USA), Köpings IS (där Tage var ordförande under en tid) och isbanan på ”Krillan”. Han följde all tänkbar idrott både på plats och hemma framför tv:n och kom alltså att dokumentera det mesta. Ytterst noggrant.

Undrade man något ringde man Tage, för han hade koll.

En av många som nu minns Tage Gustafsson är Leif Eriksson. ”Chappe”, som han kallades, är även han Köpingsgrabb och stor både inom fotbollen och bandyn. Inte minst tack vare fotbollen, där han tillhörde landslaget och var proffs i franska Nice och Cannes.

– Första gången jag träffade Tage var jag bara 7-8 år. Jag och mina kompisar hade ett kvarterslag i fotboll. Esplanaden, hette vi, även om jag själv bodde på Byjorden. Tage hjälpte oss med matchkläder, röda och vita som Arsenal, säger Leif Eriksson och fortsätter:

– Vi följdes åt en lång tid under livet, jag och Tage. Och idrotten kom ju att bli hans värld. Undrade man något ringde man Tage, för han hade koll. Oavsett sport visste han otroligt mycket. Och det finns ju så många fina historier. Hur jag var med landslaget på VM i Mexiko 1970. Helt plötsligt dyker Tage upp. Han bara klev in och morsade på alla. Utan någon som helst förvarning. Eller när Tage och Orvar Bergmark (då tränare för fotbollslandslaget) och deras fruar kom ner till Nice. En kväll var vi på casinot. Orvar hade en otrolig tur och vann på det allra sista spelet. När Tage kom ner till receptionen på hotellet hade Orvar redan betalat. Tage såg ganska förvånad ut, säger Leif Eriksson och skrattar.

Tage var ett levande uppslagsverk och en bra vän?

– Ja, verkligen. Han var en väldigt vänlig och mjuk människa. Och oerhört social. Vi hade många härliga stunder tillsammans.

I Tages liv, som blev långt och innehållsrikt, finns det förstås så mycket annat. Allt engagemang och alla uppdrag går inte att återge. Men ändå. Tage åkte på spektakulära bandyresor till Ryssland, satt på första parkett på Davis Cup-finaler och hade en gedigen samling stenkakor.

Hemma i lägenheten sitter teckningar från barnbarnen på väggarna, pappa Kalles medaljer ligger prydligt uppradade och så – historierna.

Tider, matcher, platser. Prestationer och resultat. Minnen från och för livet.

Det finaste handlar om Maiken. Tages fru.

”Den 22 juli 1944 reste en trupp från Köping till KFUM-mästerskap i Gävle. Vi bodde hos mina släktingar i Skutskär. Jag vinner 100 m på 11.8 och blir 3:a i längdhopp. På hemresan hände något ovanligt. Vid tågbytet i Tillberga kom en ovanligt vacker ung dam av tåget från andra hållet. Vi log mot varandra precis som vi skulle ha sagt: ”Vi ses igen”. Flickan på Tillberga station hette Maiken Andersson. Den 6 december tio år senare blev hon fru Gustafsson. Kärlek vid första ögonkastet. Romantiskt.”

Till sist: Tages dödsannons. Den skrev han förstås själv.

Med pappa Kalles läderkula intill sitt eget kors och en vädjan om att den som vill kan sätta in en slant till det angivna bankgironumret – för att rädda ”Krillan”.