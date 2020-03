Erik Jersenius: Kärleken är blind – Netflix publiksuccé är höjdpunkten och döden för dejtingserierna

”Bachelor” och ”Bachelorette”, ”Bonde söker fru”, ”Ensam mamma söker” och ”Tro, hopp och kärlek”, ”Gift vid första ögonkasten, ”Första dejten” och ”Love Island” i all ära, men aldrig har tv-programformatet så framgångsrikt ringat in och skoningslös dissekerat kärlekens undflyende och outgrundliga fenomen som i publiksuccén ”Love is Blind”.

I kväll släpper Netflix uppföljningsavsnittet där vi äntligen får se hur det gick för alla de kärlekstrånande amerikanerna. Erik Jersenius skriver om hur dejtingserierna nu nått sin höjdpunkt och oundvikliga död.