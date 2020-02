Erik Jersenius: Fynda Oscar Wildes satiriska klassiker på bokrean

”Spöket på Canterville” (1887) var den allra första prosan som den irländske giganten Oscar Wilde fick publicerad. Han berättar historien om den amerikanska familjen Otis som nyrikt köper det gamla engelska slottet Canterville, trots att de varnas för att det är hemsökt av ett ruskigt spöke. Här slog Sir Simon de Canterville ihjäl sin hustru och straffades sedan av hennes bröder genom svältdöden. Galen och olycklig vägrar emellertid adelsmannens själ att lämna slottet och han har dröjt sig kvar i 300 år.

Ingen i familjen Otis tar först historien om spöket på allvar, men snart ger det sig till känna genom rasslande kedjor och blodstänk på golvet. Trots att spöket tar sig de mest ohyggliga former, blir varken vuxna eller barnen blir rädda för honom, utan konfronterar honom och erbjuder honom till och med olja att smörja kedjorna med och blir kvitt blodet med modernt fläckborttagningsmedel. Familjen gillrar dessutom förnedrande fällor för spöket och skrämmer honom med en egen låtsasgast. Det stackars spöket känner sig förödmjukat och förminskat och hamnar i en svår identitetskris när det inte längre kan sprida fruktan med sin grymhet. Från att själv ha varit stursk bryts han ner till att bli rädd, nedstämd och svag.

I sin underbara kortroman fångar Wild underfundigt det moderna samhällets framväxt. Han driver hejdlöst med den typiskt engelska gotiska spökhistoriens tradition i sina överdrivna detaljer om slottets murriga bibliotek med paneler i svart ek och gamla medeltida rustningar. I Wildes ord blir det riktigt makabra komiskt i ett lekfullt sammelsurium av klichéer som knarrande golv, rasslande kedjor och uråldriga profetior. Den moderna amerikanska familjens inställning att allt kan köpas för pengar och att det finns tekniska snabblösningar på alla problem innebär slutet på den engelska viktorianska kulturens vurm för romantik, mystik och religiositet inför det nya samhällets krassa rationalism, nyttomoral och fullständiga avförtrollande av världen.

Just det viktorianska driver Wilde också med i det nästan 20 år yngre komiska salongsspelet ”The Importance of Being Earnest” (1895). På svenska har pjäsen aldrig riktigt fått en bra titel, varken ”Mister Ernest” eller ”På fullt allvar” har lyckats fånga den ordlek som kommer till uttryck i Wildes engelska.

Hans fars handlar om två unga överklassmän som båda flyr sina sociala förpliktelser genom att iklä sig den falska identiteten som den sorgfritt fräcke libertinen Mister Ernest (”earnest” är förstås det engelska ordet för att vara uppriktig eller allvarlig), något som de två herrarna alltså inte ägnar sig åt i sitt umgänge med damer.

När ”The Importance of Being Earnest” först sattes upp uppfattade många något närsynt den inte som en samhällssatir, utan som en meningslös trivialitet, något som den också kritiserades för då andra framstående dramatiker som landsmannen George Bernard Shaw helt hängav sig åt det politiska i sina pjäser. Andra uppskattade dess syrliga kvickheter och såg den stora kvaliteten i själva komedin och hur den utmanade den samtida teaterns konventioner.

Just trivialitet är ett tema för ”The Importance of Being Earnest”, det meningslösa får en egen estetik och skönhet när en pjäs inte behöver vara till nytta i fostrande eller samhällsreformerande anda, utan helt enkelt bara tjusigt rolig i sig. Dramatiken måste inte syfta mot något större, den kan få oss att lägga märke till det vackra i livets banaliteter.

Samtidigt är pjäsen samhällskommenterande. Genom huvudpersonernas dubbelspel Wilde hela den viktorianska erans dubbelmoral med dess betoning på goda seder och ädla värden. Synen på äktenskapet som en affärsuppgörelse och ett socialt arrangemang ifrågasätts av Wildes mer romantiska betoning på kärlek, lust och längtan. Just ”uppriktighet” var en dygd som den brittiska överheten då såg sig skyldig att prångla på de lägre klasserna.

I pjäsen lyckas han upplösa gränsen mellan det seriösa och triviala i satiriska kommentarer och paradoxer som påvisar hur vi som människor kan tyckas ha skilda uppfattningar eller förhållningssätt till livets allvar, men under ytan egentligen dela samma intressen. ”The Importance of Being Earnest” är genreöverskridande och svårdefinierad i sina parodiska inslag. Samhällets värden kastas på ända och det förnuftiga blir plötsligt oförnuftigt.

I dag omtalas inte sällan ”The Importance of Being Earnest” som ett mästerverk och det bästa som Wilde skrev. Den dubbelhet han drev med kom vartefter också att bli Wildes eget fall när han dömdes till ett dödligt fängelsestraff för sin homosexualitet och sitt ”osedliga” leverne. Efter den upplevelsen författade aldrig Wilde komedi igen.

Hans pjäs väcker många tankar om konstens kraft att förena motsatser inom ramen för en upplevelse, något som verkligen behövs i vår nyviktorianska tid då var och varannan människa är gräsligt övertygad om sin egen moraliska förträfflighet och klarsyn och tycks vara beredd att gå över lik för att få demonstrera just det.