Energichock hos Lasses kvarter - ingen stod stilla

Rummet är som förstadiet av ett intensivt drog-rus. Ljus av alla de sort som penslar det kanvas som utgör väggarna och taket. Skimret slingrar sig runt krön och kroppar, andas liv i rummet och lägger sig i ögats iris.

Den andra sommarspelningen på Västerås egna Lasses kvarter, kulturförening tillägnad minnet kompositören Lasse Färnlöf, har dragit i gång. Spelningarna som ofta hålls utomhus vid Apalby Gård, strax norr om Västerås, fick i natt flytta in till staden, på grund av det annalkande regnet.

Först ut är Azca & Kweeband. En svänging konstellation bestående av rapparen Maria ”Azca” Azcárate och Jazzgruppen Kweeband. Hela framträdandet är jordnära och Azca pratar om att svamla; att hon måste gör någonting rätt när människor poängterar när människor i hennes närhet poängterar det.

Under hela kvällen byggs en förväntansfull energi som når sitt klimax när ”Mother Mink”, tar över scenen i 40 minuter. Bara sekunder in i första låten stod ingen stilla. Musik och framträdandet är väldigt elegant samtidigt som det även kan definieras som en burk färg som någon sprängt.

Det finns lite indie och lite jazz, men vad man tar med sig är det starka framträdandet av samtliga medlemmar – för att inte tala om sångerskan Fanny Wistrand.

Wistrand, som är från Västerås, bildade tillsammans med Johan Axelsson från Sala bandet för tre år sedan. De släppte tidigare i år sitt debutalbum ”Deadly playful”. Bandet har ett starkt miljö-patos i sina texter. ”Musikbranschens miljöambassadörer, med en rock'n'roll-touch på det hela”, har Wistrand tidigare berättat för VLT.

– Everything is melting down, säger Fanny under spelningen, varpå Johan fyller i:

– Vilket otroligt peppigt snack.

Tack vare det intensiva framförandet känns varje låt som den sista. Trots den hedniska energin som är där finns även utrymme för lite detaljer. De olika instrumenten, trummor, saxofon, synt och sång, får alla chans att demonstrera sin säregna karaktär i de mer fragmenterade segmenten.

I överlag var spelningen på Lasses kvarter en mycket trevlig tillställning som visar att trots det relativt lugna Västeråsscenen, där inte ens Weeping Willows säljer, finns det en sprakande scen gömd bland avgaser och 50-tals frillor.