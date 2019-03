Andreasson ovan målskytt och guldhjälte för Villa: "Det var som att huvudet exploderade"

LÄS OCKSÅ: Fostrade i samma klubb – nu slåss KIS-produkterna om SM-guldet: "Bevisat att det går"

Villa Lidköping vann SM-finalen med 8-4 – och Martin Andreasson, fostrad i Köpings IS, skickade in säsongens tredje mål för egen del, efter en hörna.

I guldvimlet efteråt hade han svårt att ta in alla intryck efter historiska guldet, precis som det var svårt att förstå att han blev målskytt på Studenternas.

Andreasson helst inte bli påmind om målgesten - trots att det innebar det viktiga 3-2 målet.

- Ha ha. Den kommer bli pinsam och titta på sen i efterhand. Det var som att huvudet exploderade. Jag tänkte att jag går lite på retur på den här hörnan, men sen på något sätt är bollen död men så dyker den upp och jag vevar till. Det är ingen jätteprestation, jag ställde mig bara där.

- Sen blev man så glad, men sen kommer tankarna att det är 3-2 och 70 minuter kvar. jag kan inte pumpa upp mig så där mycket nu.

Hade du drömt om ett finalmål?

- Nej, jag har försökt sista veckan att se oss här uppe (på hyllan) som vinnare, med guldhjälmen på, mål upp positiva bilder. Det hade en varit en utopi att se sig själv som målskytt i en final, ha ha...

En sån här kväll, efter ett första SM-guld, hur mycket tänker du på vart du kommer ifrån och hur allt började - med Köpings IS?

- Det är klart det gör. Bara "Krillans" sportfält, hur den anläggningen ser ut. Man har lirat division 2 med Köpings IS och naturisar som smälte. Vilka minnen. Vissa är födda med Villa och Lidköping. Och när jag glider in här på Studenternas är det lite kontraster mot när vi lirade i Munkfors med Köpings IS och isen smälte. Det är klart att man reflekterar över det. Det har varit en fördel att komma från bandykulturen i Köping också, fått spela mycket och fått förtroende.

Vad har moderklubben betytt för dig?

- Idrotten har betytt mycket. Det man lagt allt sin fritid på, all tid nere på sportfältet. KIS ska känna sig stolta, det hade de kunnat göra med Simon (Jansson, VSK) också.

Tillägnar du någon det här guldet?

- Nej, det kan jag inte säga. Men det är klart att det finns folk i Köping med Jonas Thunberg, "Aje", Mattias Lövdahl - såna ledare har man att tacka för mycket. Sen är det ofrånkomligt att ta upp alla man jobbar med här i Villa.

- Sen var det mycket kompisar från Köping här. Det är nästan så att man blir lite tårögd. Det är mycket tid.

- Vi var bra i dag och varit bra hela säsongen, det är häftigt med en match också, det blir mer chansartat. Det kändes som VSK gick all in i första, de var nära att lyckas också.

Inför finalen berättade Bandypuls om Köpingssönerna Jansson och Andreasson.

År 2016, när VSK och Villa Lidköping ställdes mot varandra i SM-final i Tele2 Arena tog Simon Jansson hem guldet - och Martin Andreasson fick titta på.

På lördagskvällen var det ombytta roller.

Andreasson valde att hylla Jansson efter matchen:

- Han var fantastisk bra i första, riktigt jobbig att möta. Det blir klyschigt att säga men han är där varje gång när det är en chans, han bara kör.