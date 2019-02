VSK laddar för semifinal – efter seriesegern: "Inte särskilt orolig"

Anmäl text- och faktafel

Det är dags för slutspel. VSK reser till Lidköping under tisdagen för den första semifinalen i Elitserien. Grönvitt ser fram emot att gå in i utslagsmatcherna och ta sig an Villa Lidköping.

– Det är nu det roliga börjar. Vi ska ge all vår energi och se till att prestera på topp. Nu finns det inga andra chanser, säger VSK:s Malin Persson.

– Det är alltid en speciell känsla när slutspelet börjar. Det är på grund av sådana här matcher som man spelar bandy.

Vad har ni pratat om inför tisdagens match?

– Vi har haft ett bra snack. Där har vi poängterat att vi ska göra det som vi har gjort tidigare. Vi ska ha en hög fart i vår skridskoåkning och vara vassa i våra avslut framåt.

VSK går in i semifinalserien med en bra känsla. Laget slutade etta i grundserien och är en av favoriterna i slutspelet.

– Ja, vi har ett starkt självförtroende inför semifinalen. Vi vet vad vi kan efter som vi är seriesegrare. Samtidigt är det nya matcher nu och inget är vunnet än. Det som hände i serien får vi lägga bakom oss. Men vi tror på oss själva, säger Persson.

VSK-spelaren tycker att det är viktigt att Grönvitt inte underskattar sin motståndare.

– Vi har haft många bra perioder mot Villa när vi har mött dem tidigare, men senast vi spelade mot dem var det väldigt jämnt. Då blev det 4-4 på bortaplan. Den matchen bevisar att det här inte kommer att bli någon enkel semifinalserie för oss, säger Persson.

– Villa har några vassa avslutare. Vi får inte ge dem några ytor, för då kommer de bli farliga. Där måste vi ligga tätt på dem.

En sak som oroar de grönvita fansen inför tisdagens möte är att det kommer ha gått tio dagar sen VSK senaste spelade match. Samtidigt spelade Villa Lidköping så sent som i lördags (kvartsfinal mot Skirö AIK) och är inne i matchtempot.

– Ja, det kan absolut påverka. Det är alltid roligare att spela match och det är bra att vara inne i den rytmen. Men vi har haft väldigt bra träningar sen vår senaste match och jag är inte särskilt orolig över det, säger Persson.

Tisdagens möte spelas som sagt på bortaplan för VSK. Övriga matcher i semifinalserien kommer att spelas i Västerås. Det kan bli avgörande, tror Persson.

– Ja, vi ska försöka använda hemmastödet till vår fördel. Det är alltid roligt att spela i ABB Arena. Jag hoppas att det kommer mycket publik.

I den första semifinalen får VSK klara sig utan Matilda Plan, som är avstängd. Det är ett tung avbräck för Grönvitt. Plan leder både poäng- och skytteligan i damernas elitserie.

Då spelas semifinalerna mellan VSK och Villa Lidköping

Semifinal 1 – 19/2: Villa Lidköping – VSK

Semifinal 2 – 21/2: VSK – Villa Lidköping

Semifinal 3 (eventuell) – 23/2: VSK – Villa Lidköping

Semifinalserien spelas i bäst av tre matcher.