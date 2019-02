Kvarnsveden värvar mittback från BK30 – "En väldigt bra karaktär"

Inför årets första försäsongsmatch har Kvarnsvedens IK fyllt på i de bakre regionerna.

Att laget har haft brist på centrala försvarsspelare är ingen hemlighet, men i dagarna gjorde man dock klart med Hannah Claesson, som närmast kommer från spel med BK30.

Den 27-åriga mittbacken finns med i den startelva som tränaren, Fredrik Bengtsson, ställer på banan när man möter Brommapojkarna vid lunchtid på lördag.

– Vi har följt henne och hon har varit uppe och testat och gjort bra ifrån sig. Det blir kul att se i match också.

Vad har hon som ni behövde?

– För det första är det en väldigt bra karaktär som bidrar med mycket i gruppen. Hon tar för sig och har smält in väldigt bra, trots att hon varit här kort tid. Men jag tycker även att hon har en väldigt bra passningsfot. Det är hennes styrka i det offensiva spelet. Det är en spännande spelare att följa.

Jag gissar att det ska in en central back till?

– Ja, alltså... det är väl klart att vi håller ögonen på. Det är väl ständigt ett pågående jobb.

Rent uppställningsmässigt har det viskats lite om att Fredrik Bengtsson kan komma att satsa på en trebackslinje under årets säsong. Att det till sist blir så är dock inget han vill bekräfta.

– Det får du se imorgon... Nej, men vi kommer att variera och testa oss fram. Det beror alldeles på vad vi har för spelare. Vi jobbar oss in i truppen och läser av vad spelarna har för egenskaper. Det ser vi under veckorna och jag tror att vi kan få lite svar även under matcherna.

Men treback finns på agendan åtminstone?

– Det finns alltid med. Man kan formera ett lag hur som helst, skillnaden är vad man gör när man har bollen eller när man inte har den. Men vi får se. Vi kommer jobba lite olika under matcherna och testa oss fram.

På frånvarolistan finns en rad spelare, som alltså inte är tillgängliga mot Brommapojkarna.

Agnes Dahlström har brutit en tå och går med gips, Temwa Chawinga har ännu inte anlänt från Malawi, Michaela Hermansson har varit sjuk och Marie Salander dras fortfarande med en höftskada och har, på grund av denna, ännu inte kritat ett nytt kontrakt.

Vet du var ni står inför matchen?

– Egentligen inte. Vi är ju inte riktigt där än och har inte riktigt de spelare som vi vill ha. Så vi väntar på att alla ska bli friska, så att vi kan jobba med hela truppen. Vi väntar in det innan vi tittar på det arbetssätt som vi vill ha. Så egentligen är det väl mer nittio minuter i benen vi vill ha. Och det blir en bra värdemätare med BP borta.

Motståndet kommer man att stöta på även i seriespel, då BP är nykomling i Elitettan i år.

– Det är ett bollskickligt lag som är ganska tryggt med boll, som vill spela fotboll.

Vad vill du se?

– Att vi håller de linjer och principer som vi har jobbat med, både offensivt och defensivt. Att vi håller ihop laget bra, jobbar tillsammans som grupp och framförallt att vi är lite mer framåtlutade. Och så hoppas jag att vi orkar. I de första matcherna brukar man ha pingislunga, men vi ska vara där och ha gott mod när vi har boll.