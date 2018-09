Test av 10 barnoveraller: Stor skillnad i vattentäthet och pris – och flera innehåller skadliga kemikalier

En vinteroverall för barn ska vara vattentät, slittålig, andas och inte minst – fri från skadliga kemikalier. Men fyra av tio overaller i Testfaktas test innehåller miljöfarliga PFAS-ämnen.

Testfaktas test av tio vinteroveraller visar inte bara på tydliga skillnader i vattentäthet och slitstyrka. Fyra av overallerna innehåller dessutom miljöskadliga PFAS-ämnen – en grupp kemikalier som kan användas för att impregnera tyget och göra overallerna vattenavvisande på utsidan.I testet har Testfakta låtit analysera närmare 40 olika PFAS-ämnen i overallernas tyg. Glädjande nog visar resultatet att endast en overall verkar ha använt PFAS avsiktligt. I Helly Hansens overall hittades ämnet 6:2 FTOH i halter som klart överstiger Öko-tex (oberoende branschorgan) gränsvärde. Daniel Borg, toxikolog vid Kemikalieinspektionen ser ingen akut hälsorisk med att använda overallen. Men han tycker ändå att det är onödigt att ämnet finns där och till slut hamnar i miljön.

– Det här är ett polyfluorerat ämne som kan brytas ned till det perfluorerade ämnet PFHxA och som är föremål för åtgärder inom EU på grund av dess potentiella miljö- och hälsofarliga egenskaper. Jag tycker inte man ska använda PFAS överhuvudtaget där det finns fullgoda alternativ, säger han.I en skriftlig kommentar till Testfakta säger Helly Hansen att man följer nuvarande regelverk och att man tillsätter 6:2 FTOH för att ”ge produkterna ökat skydd och längre livstid”.

Testfaktas test visar också att man inte behöver använda PFAS för att göra tyget vattenavvisande. Flera andra overaller har en lika bra vattenavvisande förmåga som Helly Hansen utan att använda sådana ämnen.

I tre av overallerna hittades även rester av det mer kända PFAS-ämnet PFOA som kommer att förbjudas inom EU 2020. I dessa fall handlar det om så låga halter att det antagligen rör sig om föroreningar från tillverkningsprocessen, något som är tillåtet så länge man håller sig under gränsvärdet. – Det har varit vanligt att man använder PFOA vid framställningen av membran som exempelvis Goretex. I Europa har man gått ifrån PFOA, men i Kina används det fortfarande. Och där kan det utgöra ett stort miljöproblem på grund av utsläpp från fabrikerna, säger han.

Overallerna skiljer sig även åt när det gäller funktionen. Bäst i test är overallen från Didriksons. Den är vattentät, andas okej och får godkänt i hållbarhetstesterna.

Overallerna från Hummel, Nordbjörn och Reima däremot har minst en underkänd söm där vattnet kan leta sig in.

– Sömmar är svårare att få vattentäta än tyget eftersom det är många steg där det kan gå fel. Tyget däremot var väldigt vattentätt i alla overaller, säger Simonetta Granello, testledare vid Swerea IVF i Mölndal som utfört testet.

En annan sak som kan påverka vattentätheten på sikt är hur slitstarkt tyget är. För att testa detta nöts provbitar från overallens knä och rumpa med sandpapper tills tyget går sönder. Tåligast är Isbjörn och Reima som klarar fyra gånger fler varv i nötningsmaskinen än Stormberg. Den senare får ses som klart underkänd här. Resultaten från slitstyrkan är generellt sämre i år än vid tidigare tester.

– En bidragande orsak kan ha varit att vi tvättat overallerna tre gånger innan testet vilket vi inte gjort tidigare, säger Simonetta Granello.

Ska de inte tåla att tvättas?

– Jo, en barnoverall ska så klart kunna tvättas. Men varje tvätt sliter på plagget och man ska helst inte ska göra det i onödan. Exakt hur många tvättar en overall kan förväntas klara med bibehållna egenskaper kan bara tillverkarna svara på, säger hon.

Fakta om testet

Swerea IVF har på Testfaktas uppdrag testat tio vinteroveraller för barn. I testet har vi undersökt en rad funktions- och hållbarhetsparametrar samt analyserat overallerna för en viss typ av miljöfarliga kemikalier. Innan testet har vi tvättat alla overaller tre gånger enligt deras egna tvättråd (gäller ej kem-testet). ● Vattentäthet: Vattentätheten testades på både tyget (overallens grundmaterial) och olika tygbitar med sömmar (axelsöm, bensöm och från overallens bakdel). Provkropparna utsattes för ett vattentryck som ökar successivt upp till 10 meter vattenpelare. Testet avslutas när vattendroppar tränger fram genom materialet.

● Slitstyrka: En provkropp från overallens knä och två provkroppar från bakdelen nöttes med sandpapper till dess att trådbrott uppstod i materialet. Resultatet anges som antal varv tyget klarar och är ett medelvärde av tre provkroppar.● Andning: I testet mättes hur mycket vattenånga som passerar genom overallens alla materiallager under en given tidsperiod. Resultatet anges i g/m²Pah (gram vattenånga per kvadratmeter tyg).

● Rivstyrka: Ett snitt gjordes i plagget, sedan mättes hur mycket kraft som krävdes för att riva upp en reva. Testet utfördes på tre provkroppar från plagget, både på längden och på bredden.● Vattenavvisande förmåga: En viss mängd vatten strilas på overallens yttertyg. Därefter görs en visuell bedömning (skala 1 till 5) av hur mycket vatten som finns kvar och hur det har spridit sig över tyget.

● Kemisk analys av PFAS-ämnen: I testet har vi undersökt förekomsten av 37 olika PFAS-ämnen – en grupp mer eller mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier som kan användas för att göra textila material vatten- och smutsavvisande. Två olika ämnen hittades i overallerna.

6:2 FTOH:● Ett polyfluorerat ämne som inte är förbjudet att användas i dagsläget.

● Ämnet kan dock brytas ned till PFHxA som föreslagits för åtgärder inom EU på grund av dess potentiella miljö- och hälsoskadliga egenskaper.

● Det oberoende branschorganet Ökotex har ett gränsvärde för 6:2 FTOH på 0,2 mg/kg.

PFOA:● Ett perfluorerat ämne som både kan finnas i produkter för funktionens skull och uppstå som restprodukt vid framställningen av vissa membran eller vid användningen av andra fluorerade kemikalier.● PFOA har funnits med på EU:s lista över särskilt problematiska kemikalier sedan 2013. Ämnet bryts inte ned i naturen och är klassat som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

● 2017 beslutades om ett förbjud för PFOA från och med 2020. Det kommande gränsvärdet är satt till 0,025 mg/kg.

HÄR ÄR TESET

Delbetyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt av totalbetyg inom parentes)

* Vattentätheten testades på axelsöm, bensöm och sittytan (overallens bakdel)

** Analys av PFAS enligt Öekotex standard vilket innefattar 37 vanligt förekommande PFAS-ämnen.

1. Didriksons, Björnen

● Konsumentkontakt: didriksons.se

● Cirkapris: 1 300 kr

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 80-140. Råd vid tvätt/torkning: 40 °C/ej torktumling. Tillverkningsland: Bangladesh.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 920. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 000. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 70. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 4,8. Slitstyrka (30%): 3,0. Andningsförmåga (10%): 3,4. Rivstyrka (10%): 4,0. Vattenavvisande yttertyg (10%): 4,3.

● Totalbetyg: 4,0

● Kommentar: Bäst i test

2. Stormberg, Kullen

● Konsumentkontakt: stormberg.se

● Cirkapris: 1 000 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 86-122. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / ej torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: >1 000. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 500. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 113. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: PFOA (0,0035).

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 5,0. Slitstyrka (30%): 2,0. Andningsförmåga (10%): 4,1. Rivstyrka (10%): 5,0. Vattenavvisande yttertyg (10%): 1,5.

● Totalbetyg: 3,7.

● Kommentar: Mest vattentät och bäst rivstyrka. Men dålig slitstyrka och ej vattenavvisande yttertyg. Innehåller resthalter av PFOA.

3. Isbjörn of Sweden, Penguin

● Konsumentkontakt: isbjornofsweden.com

● Cirkapris: 2 000 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 80-128. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / 40 °C i torkskåp eller torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet. Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 420. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 2 300. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 28. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –.

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 3,8. Slitstyrka (30%): 3,5. Andningsförmåga (10%): 3,1. Rivstyrka (10%): 2,8. Vattenavvisande yttertyg (10%): 5,0.

● Totalbetyg: 3,7.

● Kommentar: Vattentät och mycket vattenavvisande yttertyg. Sämre rivstyrka.

4. KappAhl, Kaxs proxtec

● Konsumentkontakt: kappahl.com

● Cirkapris: 900 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 80-128. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / ej torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 540. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 000. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 45. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –.

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 4,1. Slitstyrka (30%): 3,0. Andningsförmåga (10%): 4,3. Rivstyrka (10%): 3,4. Vattenavvisande yttertyg (10%): 2,5.

● Totalbetyg: 3,6.

● Kommentar: Vattentät och mycket bra andning. Mindre vattenavvisande yttertyg.

5. Stadium, Everest K SKI

● Konsumentkontakt: stadium.se

● Cirkapris: 800 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 80-140. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / ej torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 440. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 300. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 64. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –.

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 3,9. Slitstyrka (30%): 3,1. Andningsförmåga (10%): 3,8. Rivstyrka (10%): 3,8. Vattenavvisande yttertyg (10%): 2,7.

● Totalbetyg: 3,5.

● Kommentar: Vattentät men mindre vattenavvisande yttertyg.

6. Polarn, Lorence

● Konsumentkontakt: polarnopyret.se

● Cirkapris: 1 400 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 98-128. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 330. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 000. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 54. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: PFOA (0,0024).

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 3,7. Slitstyrka (30%): 3,0. Andningsförmåga (10%): 3,3. Rivstyrka (10%): 3,6. Vattenavvisande yttertyg (10%): 4,3.

● Totalbetyg: 3,5.

● Kommentar: Vattentät och vattenavvisande yttertyg. Innehåller resthalter av PFOA.

7. Helly Hansen, K Snowfall

● Konsumentkontakt: hellyhansen.com

● Cirkapris: 1 900 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar: 1-9 år. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / torktumling. Tillverkningsland: Bangladesh.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 460. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 300. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 15. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: 6:2 FTOH (1,33).

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 3,9. Slitstyrka (30%): 3,1. Andningsförmåga (10%): 3,0. Rivstyrka (10%): 1,5. Vattenavvisande yttertyg (10%): 5,0.

● Totalbetyg: 3,4.

● Kommentar: Vattentät och mycket vattenavvisande. Sämst rivstyrka. Innehåller PFAS över Ökotex gränsvärde.

8. Reima, Stavanger

● Konsumentkontakt: reima.com

● Cirkapris: 1 600 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 92-140. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / torkskåp eller torktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 130. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 2 000. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 80. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 2,8. Slitstyrka (30%): 3,4. Andningsförmåga (10%): 3,2. Rivstyrka (10%): 4,2. Vattenavvisande yttertyg (10%): 4,5.

● Totalbetyg: 3,3

● Kommentar: Axelsöm ej vattentät. Bra rivstyrka och mycket vattenavvisande yttertyg.

9. Nordbjorn, Nordkap

● Konsumentkontakt: jollyroom.se

● Cirkapris: 1 300 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 80-140. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / ejtorktumling. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): >1 000. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 95. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 1 300. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 24. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: PFOA (0,0033).

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 2,6. Slitstyrka (30%): 3,1. Andningsförmåga (10%): 3,4. Rivstyrka (10%): 2,4. Vattenavvisande yttertyg (10%): 3,0.

● Totalbetyg: 2,9.

● Kommentar: Bensöm ej vattentät och sämre rivstyrka. Innehåller resthalter av PFOA.

10. Hummel, Hml Powder/Crystal

● Konsumentkontakt: hummel.net

● Cirkapris: 1 400 kr.

● Produktinformation: Tillgängliga storlekar (cl): 98-140. Råd vid tvätt / torkning: 40 °C / låg temperatur. Tillverkningsland: Kina.

● Utvalda mätvärden från testet: Vattentäthet tyg (cm H2O): 890. Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)*: 38. Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott): 800. Rivstyrka, sämsta värdet (N): 131. Förekomst av PFAS (mg/kg)**: –.

● Delbetyg: Vattentäthet (40%): 2,0. Slitstyrka (30%): 2,5. Andningsförmåga (10%): 3,8. Rivstyrka (10%): 5,0. Vattenavvisande yttertyg (10%): 4,5.

● Totalbetyg: 2,9.

● Kommentar: Bensöm ej vattentät och sämre slitstyrka. Bäst rivstyrka och mycket vattenavvisande yttertyg.

MARTIN HANSSON /TESTFAKTA