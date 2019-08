Efter showen på Solid Park – stjärnan om skadan som oroar VSK-fansen: "Kände direkt"

LÄS MER: Spana in höga VSK-betygen – duon glänste i skrällsegern: "Sprang som en duracell-kanin"

VSK tog en blytung trepoängare hemma mot topplaget Örgryte. Filip Tronêt spelade en av huvudrollerna i den välregisserade tillställningen som slutade med en övertygande 2–0-seger.

Tronêt visade ett strålande spelhumör från start – och stänkte in ledningsmålet i mitten på första halvlek.

– En jättefin kontring där Dennis lirar Petar som sedan hittar mig på bortre ytan. Jag får ett läge där alla förväntar sig att man ska göra mål, så klart att jag har hjärtat i halsgropen när jag slår till bollen, säger Tronêt.

Du sköt oväntat hårt för att vara så nära målet?

– Jag kände på mig att målvakten skulle chansa på ett lågt skott vid första stolpen. Det lönade sig att trycka upp den i bortre.

Och efter målet bjöd han hemmafansen på en oväntad imiterad Ronaldo-målgest. Ni vet den där superstjärnan hoppar runt och ställer sig extra bredbent med fötterna.

– Jag visste inte vad jag skulle göra efter målet. Kände att jag kom lite långt ut vid hörnflaggan och det var gott om tid för att vända sig om och göra den där, haha.



Tronêt toppar interna poängligan med sex mål och fyra assist på 16 matcher. Ett facit som han är nöjd med men säger också:

– Klart att det är jättebra men samtidigt känner jag att jag kan bättre. Borde ha gjort ett till mål i dag. Det finns mer att hämta.

En kvart in på den andra halvleken fick matchen ett trist slut för VSK-yttern. Han tvingades byta på grund av en lättare skada.

– Fick en smäll på höften i slutet av första halvlek. Det blev en liten blödning och när jag blev stillasittande i halvtid kändes det värre.

– Jag signalerade tidigt i andra att det inte funkade så bra att löpa max.

Någon fara för nästa match (Halmstad 17 augusti)?

– Nej, det tror jag inte. Blir lite vila och massera igenom det för att få blödningen att släppa.

MATCHFAKTA – superettan:

VSK–Örgryte IS 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (25) Filip Tronêt (Petar Petrovic), 2–0 (69) Emil Skogh (Brian Span).

Varningar: -

Utvisning, ÖIS: Simon Nilsson.

Publik: 1 646.

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar (ut 77), Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Jonas Hellgren, Boris Ljevar (ut 88) – Petar Petrovic, Brian Span, Filip Tronêt (ut 59).

Bänken: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 77), Carlos Moggia (in 88), Filip Ottosson, Emil Skogh (in 59), Ravy Tsouka, William Videhult.